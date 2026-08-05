Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pateras: 17 muertosInvaden cala de IlletesPrimer ministro Marruecos en MallorcaEclipse: rayo verdeEclipse: el tiempoEclipse: gafas
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Última hora y actualidad sobre los incendios en España

El Gobierno ha cifrado en 180.000 hectáreas la superficie quemada en España en lo que va de año

Los bomberos se han empleado a fondo estos días en los incendios forestales.

Los bomberos se han empleado a fondo estos días en los incendios forestales. / BOMBEROS DEL CONSORCIO DE CASTELLÓN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

La Comunidad de Madrid ha dado este martes por controlado el fuego de la Sierra Oeste de la región, al tiempo que se mantienen los trabajos en los incendios de Castellón, Lleida, Guadalajara, El Bierzo (León) y Ávila, donde tardará al menos un mes en darse por extinguido.

El descenso térmico generalizado ha favorecido hoy la lucha contra las llamas en varios puntos del país, aunque la Agencia Estatal de Meteorología ha alertado en sus redes de que los niveles de peligro "son muy altos en gran parte del norte, este y centro peninsular" y habla de "peligro extremo" en las comunidades mediterráneas, sur de Andalucía e islas canarias más montañosas.

Noticias relacionadas y más

Mapa de incendios en España.

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

  • incendios forestales
  • Gobierno
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Jóvenes ‘invaden’ una cala de Illetes para denunciar la privatización por parte de un hotel
  2. Jaime Anglada, la estrella de la recepción de los Reyes en Marivent
  3. Las imágenes de la recepción de la Familia Real en Marivent
  4. La Policía Local auxilia a una anciana desorientada que no sabía volver a su casa en Palma
  5. Jóvenes ‘invaden’ una cala de Illetes para denunciar la privatización por parte de un hotel
  6. Caravanistas de Son Hugo responden a las medidas de Cort: 'Somos nosotros quienes cuidamos el recinto
  7. La Guardia Civil interviene más de 115.000 joyas de lujo falsificadas en una nave de Son Castelló, en Palma
  8. Prohens convierte a los altos cargos mallorquines de Sánchez en su principal objetivo político

Carys Douglas, hija de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, sorprende hablando en español en Mallorca: "Valldemossa es toda mi vida, mi lugar favorito"

Carys Douglas, hija de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, sorprende hablando en español en Mallorca: "Valldemossa es toda mi vida, mi lugar favorito"

Carys Douglas, hija de Michael Douglas, sorprende hablando en español en Mallorca: "Mis recuerdos favoritos están en Valldemossa""

Las instalaciones públicas en el Reino Unido deberán utilizarse en función del sexo asignado al nacer y no con el género con el que la persona se identifica

Las instalaciones públicas en el Reino Unido deberán utilizarse en función del sexo asignado al nacer y no con el género con el que la persona se identifica

Investigan a un hombre por abandonar siete cachorros vivos dentro de un contenedor en Cáceres

Investigan a un hombre por abandonar siete cachorros vivos dentro de un contenedor en Cáceres

La sociedad balear desfila en la tradicional recepción veraniega de la Familia Real en Marivent

Telpark transforma la playa del Zapillo en un aparcamiento de toallas e invita a los bañistas a “aparcar” la suya

Telpark transforma la playa del Zapillo en un aparcamiento de toallas e invita a los bañistas a “aparcar” la suya

Una “revolución fecal” hace 540 millones de años pudo impulsar la expansión de especies

Una “revolución fecal” hace 540 millones de años pudo impulsar la expansión de especies

Mantener a tu perro activo es clave para que viva más y mejor: el ejercicio no empieza ni termina en el paseo

Mantener a tu perro activo es clave para que viva más y mejor: el ejercicio no empieza ni termina en el paseo
Tracking Pixel Contents