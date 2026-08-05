Toros
El torero Roca Rey cierra la temporada en Palma
El Coliseo Balear acoge este jueves la corrida con la máxima figura y un cartel que se completa con los también reputados José María Manzanares y Alejandro Talavante
El Coliseo Balear clausura este jueves la temporada taurina de verano con la celebración de una corrida con algunas de las máximas figuras del escalafón, entre ellas el torero Andrés Roca Rey.
El peruano, que suele atraer a numeroso público a las plazas, forma parte de un cartel de máximo relumbrón en el que también destacan los reputados José María Manzanares y Alejandro Talavante.
El diestro alicantino, que forma parte de los toreros de la casa Matilla, abrirá la corrida en la plaza de toros de Palma. En segundo lugar, está prevista la actuación del extremeño, que lleva una gran temporada.
Para la ocasión se han seleccionado reses de la ganadería de Joaquín Núñez del Cuvilla. En concreto, serán un total de nueve ejemplares, a la espera de que en la previa del sorteo se decida cuáles van a saltar al ruedo.
Las entradas se pueden adquirir en las taquillas de la plaza de toros o a través de internet.
El toro Tortolito
Por otra parte, el toro que salió en quinto lugar en la corrida del pasado jueves nunca debió pisar el albero palmesano. No tenía presencia ni para una plaza de tercera. Morante de la Puebla se empeñó que le trajeran dos toros de Álvaro Núñez, ya que no le gustaban los de Juan Pedro Domecq.
El presidente, Corchero, indicó a la empresa que debía ir como segundo sobrero. Al tener noticia de ello, le llamó Toño Matilla, cabeza visible de Funtausa, que le explicó algo así como que Morante puede caerse del cartel si se rechazaba su petición.
El presidente no puso pegas, por lo que salió y se lidió el toro Tortolito, algo que nunca debió ocurrir, por lo que habría que preguntarse qué papel juegan los veterinarios en la plaza de toros de Palma.
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