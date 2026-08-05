Regalan unas gafas para ver el eclipse al rey Felipe VI en Marivent

Al rey Felipe VI le han hecho un regalo muy especial este martes en el Palacio de Marivent: unas gafas para ver el eclipse. El alcalde de Alaior, José Luis Benejam, lo obsequió durante la recepción y también le ofreció un lugar privilegiado desde su municipio para contemplar los 90 segundos de oscuridad a él y a toda su familia.

Invitación al rey Felipe VI para ver el eclipse en Baleares

En una publicación compartida por Benejam asegura que ha invitado a S.M. el rey y a toda su familia para disfrutar del eclipse de día 12 de agosto en la playa de Son Bou, que es una zona de observación oficial. "Por eso le he regalado unas gafas especiales del Ayuntamiento de Alaior", afirma.

El alcalde también agradece "la amabilidad y complicidad con los representantes de la sociedad balear un año más".

Anglada, protagonista en la recepción

El cantante Jaime Anglada, amigo del rey Felipe, fue este martes la estrella de rock del Palacio de Marivent. Tras su gravísimo accidente hace casi justo un año, el 8 de agosto, han sido contadas las ocasiones en las que el músico mallorquín se ha dejado ver en actos públicos, por lo que fue recibido con numerosas muestras de cariño, no solo por parte del monarca, la reina Letizia, la princesa Leonor, su hermana la infanta Sofía y la reina emérita, doña Sofía, sino también por los 600 invitados que asistieron a la recepción de la Familia Real en Mallorca.

El cantautor, que subirá de nuevo a los escenarios el 7 de noviembre en el Teatre Principal de Palma, acudió a la cita estival como reciente Medalla de Oro de les Illes Balears, aunque ya era un habitual en las veladas oficiales y extraoficiales celebradas por los Reyes antes del fatídico choque, cuando un vehículo le arrolló en su motocicleta después de salir de un concierto en Cala Major, cerca precisamente de Marivent.