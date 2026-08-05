La mallorquina Elisabeth Reynés se prepara para la final de Miss Mundo en Vietnam

La mallorquina Elisabeth Reynés, representante de España en la final de Miss Mundo 2026, se prepara para el certamen que tendrá lugar del 9 de agosto al 6 de septiembre en la ciudad de Nha Trang, en Vietnam. Sin embargo, a tan solo 4 días de poner rumbo a la ciudad vietnamita, la candidata española acudió anoche a la tradicional recepción de la Familia Real en Marivent.

Para la cita, a la que asistieron alrededor de 600 representantes de la sociedad balear y distintas autoridades, Elisabeth Reynés eligió un total look de Lola Casademunt. Lució una camisa satinada y una falda midi de tablas en color beige, combinadas con unos tacones y un bolso en tonos tierra. De este modo, siguió el protocolo fijado por la Casa Real, que, por segundo año consecutivo, invitaba a los asistentes a optar por un estilo más relajado.

Elisabeth Reynes posa con el Rey Felipe VI / Nuestra Belleza España

Como Embajadora nacional de DISFAM (Organización Internacional Dislexia y Familia) y de su proyecto de Belleza con un propósito “El ritmo de las letras”, Elisabeth se presenta a la final del certamen de belleza para conseguir la segunda corona de Miss Mundo en la historia de España.

La joven malloquina de 22 años y estudiante del grado de Dirección Hotelera en la UIB resultó ser elegida nueva representante Miss Mundo España el pasado mes de abril en una gala celebrada en Gran Canaria.