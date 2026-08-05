La Copa del Rey celebra la fiesta de los regatistas con 400 kilos de pulpo y el concierto de Íñigo Quintero

El regreso a puerto de los regatistas de la Copa del Rey de Vela fue más esperado que nunca este miércoles porque en tierra les aguardaba la fiesta dedicada a ellos, que comenzó con la degustación de un tradicional frit de pulpo elaborado por el popular chef Koldo Royo. Y para culminar la velada llegó la música de la mano del cantante Íñigo Quintero, muy conocido por Si no estás, que le convirtió en el primer artista español en solitario en alcanzar el número 1 en el Top 50 Global de Spotify con su tema debut.

El exterior del Real Club Náutico de Palma se fue llenando de tripulantes e invitados a medida que avanzaba la tarde, en primer lugar para probar las alrededor de 800 raciones preparadas con 400 kilos de pulpo y el resto de ingredientes típicos del frit, como pimientos y patatas. Sin embargo, Koldo Royo y el resto de cocineros casi se quedaron sin un producto esencial. "Nos ha costado conseguir hinojo, que es fundamental para la receta, pero hace tanto calor que se está secando", advirtió el chef responsable.

Aperitivo local

Además de este plato principal, los regatistas probaron de aperitivo las típicas galletas marineras Gori de Muro acompañadas por queso menorquín La Payesa, embutidos de Can Company, aceite de oliva Treurer y de postre los tradicionales Helados Iceberg, todo ello preparado junto a la empresa de catering La Alacena.

Fue un encuentro de kilómetro cero con productos isleños y pulpo capturado en aguas de Balears a lo largo del pasado invierno por los pescadores de la cofradía de Palma. En el ágape han colaborado Opmallorcamar y Millorquín, así como la Asociación de Cocineros de les Illes Balears.

Quienes se quedaron con ganas de más concierto de Íñigo Quintero, el cantante regresará a Mallorca el 22 de noviembre en el marco de su gira estatal El sitio de siempre y actuará en el Auditorium de Palma.