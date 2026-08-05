Qué comieron los invitados a la recepción de los Reyes en Marivent: este fue el menú de la velada con sello mallorquín

Cada verano, la recepción de los Reyes en el Palacio de Marivent deja imágenes para la crónica social y política. Pero hay un detalle que, año tras año, también despierta la curiosidad: el menú con el que se agasaja a los invitados. La cita de este verano no fue una excepción y la propuesta gastronómica, diseñada por los cocineros mallorquines Marga Coll, Maca de Castro y Santi Taura, volvió a convertirse en uno de los aspectos más comentados del tradicional encuentro estival de la Familia Real en Mallorca.

Alrededor de 600 invitados degustaron una variada propuesta culinaria con productos baleares:

Tumbet mallorquín tradicional

Mousse de camaiot

Serviola con pimientos

Berenjenas en escabeche con queso de Maó curado

Tomate con raya seca de Formentera

Ternera mallorquina con alcaparras

Trempó con sardinas ahumadas e hinojo marino

Flor de calabacin

Patata y olivas

Banderilla de porc negre

Salmonetes de roca mallorquines crujientes con mahonesa de hierbas de caracol

Croqueta de bollit con cuatro especias

Granada de alboronia

Calamarí relleno de carne de porc negre

Tortilla de sobrasada

Bombón de vaca roja menorquina a la italiana

Almendras y romero

Merengue de cacahuete y chocolate

Flaó ibicenco

El brindis también puso acento balear, con una propuesta vinícola que apostó por etiquetas de Mallorca, Menorca e Ibiza, además de cava para coronar la velada.