Qué comieron los invitados a la recepción de los Reyes en Marivent: este fue el menú de la velada con sello mallorquín
La propuesta gastronómica elaborada por los cocineros mallorquines Marga Coll, Maca de Castro y Santi Taura, apostó por el producto local
Cada verano, la recepción de los Reyes en el Palacio de Marivent deja imágenes para la crónica social y política. Pero hay un detalle que, año tras año, también despierta la curiosidad: el menú con el que se agasaja a los invitados. La cita de este verano no fue una excepción y la propuesta gastronómica, diseñada por los cocineros mallorquines Marga Coll, Maca de Castro y Santi Taura, volvió a convertirse en uno de los aspectos más comentados del tradicional encuentro estival de la Familia Real en Mallorca.
Alrededor de 600 invitados degustaron una variada propuesta culinaria con productos baleares:
- Tumbet mallorquín tradicional
- Mousse de camaiot
- Serviola con pimientos
- Berenjenas en escabeche con queso de Maó curado
- Tomate con raya seca de Formentera
- Ternera mallorquina con alcaparras
- Trempó con sardinas ahumadas e hinojo marino
- Flor de calabacin
- Patata y olivas
- Banderilla de porc negre
- Salmonetes de roca mallorquines crujientes con mahonesa de hierbas de caracol
- Croqueta de bollit con cuatro especias
- Granada de alboronia
- Calamarí relleno de carne de porc negre
- Tortilla de sobrasada
- Bombón de vaca roja menorquina a la italiana
- Almendras y romero
- Merengue de cacahuete y chocolate
- Flaó ibicenco
El brindis también puso acento balear, con una propuesta vinícola que apostó por etiquetas de Mallorca, Menorca e Ibiza, además de cava para coronar la velada.
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