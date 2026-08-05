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Qué comieron los invitados a la recepción de los Reyes en Marivent: este fue el menú de la velada con sello mallorquín

La propuesta gastronómica elaborada por los cocineros mallorquines Marga Coll, Maca de Castro y Santi Taura, apostó por el producto local

Recepción de la Familia Real en Marivent

Recepción de la Familia Real en Marivent / Manu Mielniezuk

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Redacción Digital

Cada verano, la recepción de los Reyes en el Palacio de Marivent deja imágenes para la crónica social y política. Pero hay un detalle que, año tras año, también despierta la curiosidad: el menú con el que se agasaja a los invitados. La cita de este verano no fue una excepción y la propuesta gastronómica, diseñada por los cocineros mallorquines Marga Coll, Maca de Castro y Santi Taura, volvió a convertirse en uno de los aspectos más comentados del tradicional encuentro estival de la Familia Real en Mallorca.

Alrededor de 600 invitados degustaron una variada propuesta culinaria con productos baleares:

  • Tumbet mallorquín tradicional
  • Mousse de camaiot
  • Serviola con pimientos
  • Berenjenas en escabeche con queso de Maó curado
  • Tomate con raya seca de Formentera
  • Ternera mallorquina con alcaparras
  • Trempó con sardinas ahumadas e hinojo marino
  • Flor de calabacin
  • Patata y olivas
  • Banderilla de porc negre
  • Salmonetes de roca mallorquines crujientes con mahonesa de hierbas de caracol
  • Croqueta de bollit con cuatro especias
  • Granada de alboronia
  • Calamarí relleno de carne de porc negre
  • Tortilla de sobrasada
  • Bombón de vaca roja menorquina a la italiana
  • Almendras y romero
  • Merengue de cacahuete y chocolate
  • Flaó ibicenco

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El brindis también puso acento balear, con una propuesta vinícola que apostó por etiquetas de Mallorca, Menorca e Ibiza, además de cava para coronar la velada.

TEMAS

  • gastronomía
  • Sello
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