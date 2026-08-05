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Celebración del tradicional cóctel solidario de la Orden de Malta

La celebración del tradicional cóctel solidario de la Orden de Malta, en imágenes

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La celebración del tradicional cóctel solidario de la Orden de Malta, en imágenes / Ana B. Muñoz

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Redacción Sociedad

Palma

La Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta en Balears celebró anoche su tradicional cóctel benéfico a favor de las entidades Zaqueo, en la que se reparten 300 comidas diarias a los necesitados; la Sapiència, donde otorgan becas para que 120 personas aprendan un oficio; y Amiticia, que ayuda a personas con diversidad funcional. El encuentro tuvo lugar en la finca de Son Collell, en Montuïri, y contó con la asistencia de una amplia representación del casi medio centenar de miembros de la asamblea en Mallorca, además de sus familias y otros invitados. El cóctel corrió a cargo de Exclusive Catering y la música la puso el DJ Dani Mir.

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