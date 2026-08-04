Marivent vuelve a abrir sus puertas: qué hizo especial cada recepción de la Familia Real en Mallorca

La Familia Real vuelve a abrir este noche las puertas del Palacio de Marivent para celebrar la tradicional recepción a la sociedad balear y autoridades. Será la quinta edición consecutiva que el besamanos se desarrolla en los jardines de la residencia en la que los Reyes pasan sus vacaciones de verano desde hace más de 50 años.

Asomado al Mediterráneo desde un acantilado de Cala Major, Marivent se estrenó como escenario de la recepción oficial en 2022. El acto dejó atrás el Palacio de la Almudaina y regresó después de dos años de silencio obligado por la pandemia.

La Casa Real y las autoridades de Palma habían acordado años antes dar acceso al público a los jardines durante nueve meses al año, pero aquel verano de 2022 fue la primera vez que se abrieron mientras la Familia Real se encontraba alojada en el interior.

El palacio más famoso del verano

La experiencia dejó buen sabor de boca y, un año después, los jardines del refugio estival de los Reyes volvieron a vestirse de gala. Más de 500 invitados acudieron en 2023 al besamanos presidido por Felipe VI, la reina Letizia y doña Sofía. Uno de los momentos más llamativos de la noche fue protagonizado por el Palma Futsal. El equipo llevó hasta Marivent la copa de la Champions League conquistada aquel mismo año, un trofeo que los monarcas observaron con detalle.

FELIPE VI. LETIZIA. DOÑA SOFIA. FAMILIA REAL. RECEPCION DE LOS REYES. AUTORIDADES DE MALLORCA. MARIVENT / B.RAMON / DMA

La elección de mantener la recepción de las majestades en Marivent es un guiño a la sociedad mallorquina. Y precisamente en 2024 la cita sirvió como escaparate de la isla, especialmente a través de la gastronomía. Maca de Castro y Marga Coll elaboraron un menú basado en productos locales, con propuestas inspiradas en la cocina tradicional de la isla.

Debut de la princesa Leonor y la infanta Sofía

Hubo que esperar hasta 2025 para ver a la princesa Leonor y a la infanta Sofía participar por primera vez en la recepción oficial de Marivent. La heredera al trono y su hermana protagonizaron así su puesta de largo social en Mallorca, en una velada que también que cambió el código de etiqueta a un estilo más relajado.

Los Reyes reciben a la sociedad balear en Marivent en 2025 / B. Ramon

Asimismo, la presencia del tenista manacorí Rafa Nadal, el exbaloncestista Rudy Fernández y el piragüista Marcus Cooper despertó una notable expectación durante a gala, que también contó con la presencia de las jugadoras de voleibol del Avarca de Menorca tras ganar la Copa de la Reina. En aquella edición, además, unos días antes de la recepción oficial, el rey sufrió un susto durante la Copa del Rey Mapfre de vela, cuando una contundente pieza del mástil principal del mítico Aifos se desprendió y cayó a escasos centímetros de su cabeza.

Este año la gran incógnita volverá a ser la presencia de la princesa Leonor y la infanta Sofía, así como los invitados que acompañarán este año a los Reyes en Marivent, con la posibilidad de que acudan amigos de la familia, como el cantautor Jaime Anglada, íntimo del rey y cuya presencia ha generado expectación tras el atropello que sufrió el verano pasado.

Además, la recepción se celebrará con el palacio inmerso en su primera gran reforma en más de dos décadas, aunque las obras se han detenido durante el verano. Habrá que esperar a esta noche para descubrir qué sorpresas deja la tradicional cita estival.