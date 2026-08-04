Los Reyes en Mallorca
La Familia Real recibe a la sociedad balear en Marivent
La recepción estival de los Reyes en Mallorca ante representantes de la sociedad balear ha consolidado esta noche la presencia de la heredera al trono, la princesa Leonor, y su hermana, la infanta Sofía, que se estrenaron el pasado agosto en el Palacio de Marivent.
Los monarcas Felipe VI y Letizia han estado en todo momento acompañados por sus hijas y la reina emérita, doña Sofía, que este verano ha recibido múltiples visitas de su familia más cercana, incluido el rey emérito, Juan Carlos I, quien estuvo unas horas en la residencia oficial hace dos fines de semana tras siete años sin recalar en la isla.
La Familia Real casi al completo, a falta del antiguo monarca, ha bajado puntual las escalinatas de la entrada principal de Marivent, justo al anochecer, para dirigirse a la fachada lateral del inmueble, que desde hace ya un lustro sustituye al Palacio de la Almudaina como escenario de la recepción a las autoridades de Baleares y una representación del ámbito social, político, cultural y empresarial de las islas.
El tradicional besamanos de los alrededor de 600 invitados ha tenido lugar a los pies de esta imponente villa frente al mar que perteneció al pintor y coleccionista egipcio Juan de Saridakis; y se ha prolongado alrededor de 20 minutos. A continuación, los asistentes han pasado a la parte frontal del Palacio, donde se les ha servido un cóctel mientras departían distendidamente.
Esta información se encuentra actualmente en elaboración. Los redactores del diario encargados de esta noticia irán completando el texto con nuevos datos a medida que se vayan conociendo. Los lectores que compartan esta noticias en redes sociales, tanto a través de nuestra página de Facebook como de Twitter, verán como en el interior del enlace se van modificando tanto el titular como los subtítulos y el texto principal.
Suscríbete para seguir leyendo
- Marga Prohens eclipsa a Javier Bardem en la clausura del Atlàntida
- La clausura del Atlántida con la Reina y Javier Bardem como protagonistas, en imágenes
- Javier Bardem: 'El silencio siempre anima a quienes perpetran los crímenes
- El Govern exigirá 15 años de residencia legal para acceder a las 323 viviendas públicas que construirá en Palma
- Rescatan el coche que apareció en el mar en Son Verí: fue arrojado intencionadamente por un acantilado tras ser robado
- Crean una plataforma para cubrir guardias y turnos vacantes de sanitarios en Baleares
- El calor no da tregua en Mallorca: hasta 37 grados y una semana marcada por el sol
- El primer ministro de Marruecos suspende sus vacaciones en Mallorca por orden del rey tras la crisis en Ceuta