Michael Douglas, Pablo Erroz y Rosario Nadal, entre los embajadores de Mallorca, Terra d'Honor

Diez personalidades cuya trayectoria y vínculo los une con Mallorca y que han contribuido a proyectar al mundo su esencia, su identidad y una manera de vivir profundamente mediterránea han recibido este lunes el reconocimiento de embajadores de Mallorca, Terra d'Honor, recién creado por el Consell.

En esta primera edición han sido distinguidos Michael Douglas por su compromiso con Mallorca y su contribución a proyectar internacionalmente una imagen de la isla ligada a la cultura y conservación del patrimonio; el diseñador Pablo Erroz; la farmacéutica mallorquina Marta Munar; la empresaria y fundadora de Coolook Mar Aldeguer; las periodistas María Eugenia Yagüe y María Ángeles Alcázar; el periodista francés Bernardo Paz; la modelo Sara Caballero; Rosario Nadal y Norma Duval, todos ellos reconocidos por mantener un estrecho vínculo con Mallorca y convertirse, desde sus respectivos ámbitos, en extraordinarios embajadores de la isla.

En representación de los galardonados ha intervenido Michael Douglas, que ha definido a Mallorca como su segundo hogar y ha puesto en valor la capacidad de la isla para inspirar a quienes la conocen y generar un vínculo que perdura con el paso del tiempo.

'Ca Nostra', de Jaime Anglada

Cada uno de los homenajeados recibió una aguja de cruz mallorquina elaborada en plata, inspirada en uno de los grandes símbolos de la joyería tradicional de la isla. Con origen en el siglo XVII, esta pieza constituye hoy uno de los emblemas más representativos de la artesanía mallorquina y un símbolo de identidad y pertenencia.

El acto se inició con la interpretación de la canción Ca Nostra, del cantautor Jaime Anglada, interpretada por Mary Lambourne. Una pieza con la esencia de la isla y que el cantautor mallorquín ha regalado al Consell de Mallorca. El presidente, Llorenç Galmés, ha sido el encargado de entregar un presente en forma de reconocimiento especial a Anglada.

El acto concluyó con una propuesta gastronómica concebida como un recorrido por los sabores de Mallorca, en la que convivieron recetas tradicionales y creaciones contemporáneas elaboradas a partir de producto local, acompañadas por una selección de vinos de la isla y con la tradicional coca de patata de Valldemossa como broche final.

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Más allá de la entrega de las distinciones, el encuentro reunió a algunos de los mayores prescriptores de Mallorca para trasladarles de primera mano el mensaje que inspira la estrategia de turismo responsable impulsada por el Consell: entender Mallorca no sólo como un destino admirado en todo el mundo, sino como un hogar que debe ser protegido, respetado y preservado entre todos.