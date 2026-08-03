El "método egipcio": el truco para dormir en Mallorca sin aire acondicionado durante las noches más calurosas

Dormir bien vuelve a convertirse en una tarea complicada en Mallorca. El calor se intensifica este lunes, 3 de agosto, con avisos meteorológicos por temperaturas máximas de hasta 37 grados en el interior y el norte y nordeste de la isla, y de 36 grados en el Llevant mallorquín.

En Palma, la Aemet prevé máximas de unos 33 grados tanto este lunes como el martes. El problema no terminará con la puesta de sol: las temperaturas mínimas se moverán entre los 22 y los 25 grados durante buena parte de la semana, lo que favorecerá nuevas noches tropicales y habitaciones que conservarán el calor hasta bien entrada la madrugada.

En este contexto ha vuelto a ganar popularidad un remedio casero conocido como el «método egipcio», una técnica sencilla que busca aliviar el bochorno nocturno entre quienes no tienen aire acondicionado o prefieren limitar su uso.

En qué consiste el «método egipcio»

El método consiste en humedecer ligeramente una sábana fina o una toalla con agua fresca, escurrirla muy bien y utilizarla para refrescar determinadas partes del cuerpo durante unos minutos.

La clave está en que el tejido quede húmedo, pero nunca completamente mojado. Al evaporarse, el agua absorbe parte del calor y genera una sensación temporal de frescor sobre la piel. Es el mismo principio físico que explica por qué el cuerpo se enfría cuando el sudor se evapora.

También existe una versión menos incómoda: colocar la sábana o la toalla húmeda delante de una ventana abierta o cerca de un ventilador. El movimiento del aire favorece la evaporación y puede refrescar ligeramente el entorno inmediato.

¿Funciona realmente en Mallorca?

El truco puede proporcionar alivio, pero su eficacia depende mucho de la humedad ambiental. La refrigeración por evaporación funciona mejor en lugares secos, mientras que pierde efectividad cuando el aire ya contiene una gran cantidad de humedad.

Esta limitación resulta especialmente importante en Mallorca, donde las noches de verano suelen ser cálidas y húmedas. En esas condiciones, una sábana demasiado mojada puede acabar generando más incomodidad y aumentar la sensación de ambiente cargado.

Por eso, el «método egipcio» no debe presentarse como una alternativa equivalente al aire acondicionado. Es, en todo caso, un recurso puntual para intentar conciliar el sueño durante los primeros minutos de la noche.

Cómo ponerlo en práctica sin empapar la cama

Para utilizar esta técnica correctamente se puede seguir un procedimiento sencillo:

Humedecer una sábana de algodón o una toalla fina con agua fresca, escurrirla con fuerza y dejarla unos minutos al aire antes de colocarla sobre el cuerpo. El tejido debe sentirse fresco al tacto, pero no gotear.

Una opción más cómoda es aplicarla solamente sobre las piernas, los pies, el abdomen o los hombros. También puede colgarse delante de una ventana por la que entre aire o situarse a cierta distancia de un ventilador.

Conviene proteger el colchón, evitar que la ropa de cama permanezca húmeda durante toda la noche y lavar y secar completamente los tejidos después de utilizarlos. Dormir durante horas directamente sobre una superficie mojada puede resultar desagradable y favorecer la acumulación de humedad.

Cuidado con el ventilador

Combinar el método con un ventilador puede potenciar la evaporación, pero no es recomendable dirigir durante toda la noche un flujo de aire muy fuerte y cercano hacia la cara o el cuerpo.

Lo aconsejable es utilizar una potencia baja, activar el movimiento oscilante o programar un temporizador. El ventilador tampoco debe emplearse como única medida de protección cuando una habitación alcanza temperaturas muy elevadas.

Los trucos más eficaces para mantener fresca la vivienda

Más allá del «método egipcio», las recomendaciones oficiales pasan por impedir que el calor entre en casa durante las horas centrales del día.

El servicio de emergencias 112 de Baleares aconseja mantener cerradas las ventanas y persianas mientras la temperatura exterior sea elevada y ventilar la vivienda durante la noche, cuando el ambiente se haya refrescado.

También recomienda beber agua con frecuencia, evitar el alcohol, optar por comidas ligeras y utilizar ropa holgada y transpirable.

Apagar electrodomésticos que no se estén utilizando, evitar cocinar con el horno durante las horas más calurosas y darse una ducha templada antes de acostarse también puede ayudar. El agua excesivamente fría provoca una sensación inmediata de alivio, pero puede hacer que el cuerpo reaccione intentando recuperar rápidamente su temperatura.

Refrescar puntos concretos del cuerpo

Mojar con agua fresca las muñecas, la nuca, los tobillos o la parte posterior de las rodillas puede reducir temporalmente la sensación de calor sin necesidad de humedecer toda la cama.

Otra alternativa consiste en introducir una botella de agua fría o una bolsa térmica en la cama, siempre envuelta en una tela para evitar el contacto directo y prolongado con la piel.

Una ayuda puntual, no un remedio contra el calor extremo

El «método egipcio» puede facilitar que algunas personas se duerman durante una noche especialmente calurosa, pero no hace milagros y puede resultar poco eficaz cuando la humedad es elevada.

Ante síntomas como mareo, dolor de cabeza intenso, náuseas, confusión o una temperatura corporal muy elevada, la prioridad debe ser trasladarse a un lugar fresco, hidratarse y solicitar asistencia sanitaria.

Con nuevas noches tropicales a la vista en Mallorca, la fórmula más eficaz sigue siendo combinar varias medidas: bloquear el sol durante el día, ventilar en el momento adecuado, beber agua, utilizar tejidos transpirables y recurrir a la sábana húmeda únicamente como un alivio breve y moderado.