El Gran Meliá de Illetas reúne a actores, modelos, deportistas y bailaores en la previa de la Copa del Rey de Vela

El Hotel Gran Meliá de Illetas acogió ayer por la noche, a partir de las ocho y media, el tradicional cóctel de armadores que cada año abre la previa social de la Copa del Rey de Vela. El Club Náutico reunió a un buen número de rostros conocidos del cine, la moda y el deporte, entre ellos los actores Javier Rey y Ana Fernández, las modelos Malena Costa, Emily Costa,Eugenia Silva y Gloria Montserrat, el bailaor Joaquín Cortés, la exdeportista Eli Pinedo, la autora Fiona Ferrer y el modelo Antonio Medugno en una velada marcada por el buen ambiente y las vistas al mar.

La actriz Ana Fernández, que posee una embarcación en Mallorca, destacó su doble vínculo con la cita: "me gusta no solo que me hayan invitado como actriz, sino también como armadora". Fernández, que además charló con el presidente del club náutico, aprovechó para lanzar un mensaje sobre el sector: "creo que se debería regularizar el alquiler de barcos para velar por la seguridad de todos".

Javier Rey, por su parte, reconoció no ser muy seguidor de la vela aunque se mostró dispuesto a acercarse más al deporte, y se quedó con las vistas de la velada: "la bienvenida ha sido increíble, un mar y un ambiente inigualables".

Malena Costa y Emily Costa llegaron acompañadas de Mario Suárez, exfutbolista y pareja de Malena. Las hermanas coincidieron en el atractivo internacional del evento: "la gente que no conoce mucho Mallorca viene por este evento y se enamora de la isla".

El bailaor Joaquín Cortés, puso el acento en el peso institucional de la cita: "la participación de la Casa Real hace que gane más importancia".

Tampoco faltó Eli Pinedo, exjugadora de balonmano y medallista de bronce con la selección española en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Ya retirada de la competición, aseguró estar encantada con la isla: "le he dicho a mis amigas que me empadronen", y explicó que ahora puede disfrutar de la vela sin la presión de antaño, cuando coincidía con su calendario deportivo. La modelo mallorquina Gloria Montserrat, fiel a la cita año tras año, resaltó el marco del hotel como "una ubicación privilegiada y rodeada del mejor ambiente posible".

El Rey estrena el Hispania, su nueva embarcación

Más allá del photocall, la gran novedad de esta edición se vivió en el terreno deportivo: el Rey dejará atrás el Aifos, la embarcación que ha capitaneado en las últimas ediciones, para debutar este año a bordo del Hispania. El cambio, comentado por varios de los invitados durante la velada, generó opiniones dispares. Malena Costa se mostró favorable: "nos parece un muy buen barco y liderado por Su Majestad, que nos cae muy bien". Javier Rey, más prudente, admitió no haber tenido aún ocasión de verlo de cerca, aunque prometió intentar hacerlo antes de que arranque la regata.

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Con el cóctel de armadores, Mallorca da por inaugurada oficialmente la previa social de la Copa del Rey de Vela, que en los próximos días llenará de photocalls, embarcaciones y caras conocidas el litoral balear antes de que el mar tome definitivamente el protagonismo.