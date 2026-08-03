Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
MALLORQUINES ECLIPSEDEMOLICIONES CADA TRES DIASCIERRE APARCAMIENTOS SON HUGOALGAIDA ESCENARIO ECLIPSEENTREVISTA MÉDICO SON ESPASES
instagramlinkedin

Gastronomía

Cocina de Mallorca, música en vivo y artesanía en La Nostra Mostra

El variado encuentro se celebrará en Cala Sant Vicenç el domingo 9 de agosto

Una actuación en una edición anterior de La Nostra Mostra

Una actuación en una edición anterior de La Nostra Mostra / .

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Bartomeu Font Sbert

Bartomeu Font Sbert

Palma

Los alrededores de la antigua iglesia de Cala Sant Vicenç acogerán La Nostra Mostra. La cita combina cocina local, música en vivo y artesanía con el fin mostrar Pollença como un municipio comprometido con la tradición, la creatividad local y los pequeños productores.

La cita tendrá lugar el domingo 9 de agosto, empezará a las cinco de la tarde y se alargará hasta la medianoche. En esta tercera edición, la música en vivo correrá a cargo de Jordan Boyd & Jaume Mas, Luca Jaidar y Diablo con Manteca.

Artistas, artesanos y restaurantes

Por otra parte, los artistas y artesanos que participarán son Flekiart, Suplais, Carla Agustí, Saborit, Oli Solivelles, Missael, Poal, Adrián Gómez Jewelry, Molino Surfboards, S33 Studio, FMT Mallorca y Biel Covas Art.

A todo ello hay que añadir la oferta culinaria de la mano de restaurantes de referencia de Pollença como Terrae, Bella Verde, 011 Italia, 2Kanallas, Bodega Ferrà y Nomadan Bar, además de los vinos de Dunord Vitícola.

Javier Vallori Pizarro y Mario von Harnack, organizadores del evento, afirman que el objetivo es "poner en valor el producto de kilómetro cero, la artesania autóctona y la cultura viva de Mallorca, en un ambiente cercano y auténtico".

Noticias relacionadas y más

Las entradas son gratuïtas para menores de 12 años y tienen un precio simbólico de 5,18 euros en Ticketib.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Gastronomía en Mallorca
  • Música
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Javier Bardem: 'El silencio siempre anima a quienes perpetran los crímenes
  2. Llegan los primeros marchantes Des Güell a Lluc a Peu al Santuario: 'Siempre juras que será la última vez, pero al año siguiente vuelves a caminar estos 48 kilómetros
  3. Los mallorquines no tienen derecho a ver el eclipse en su isla
  4. Una demolición cada tres días: la guerra silenciosa contra las construcciones ilegales en Mallorca
  5. Cierre y control de accesos en el aparcamiento de Son Hugo para frenar el asentamiento de caravanas
  6. De 13 derribos a 1,2 millones en multas: los pueblos en el foco del urbanismo ilegal en Mallorca
  7. La afición del Mallorca responde como nunca en Segunda División con récord de abonados
  8. Llegan los primeros marchantes Des Güell a Lluc a Peu al Santuario

El coche que apareció en el mar en Son Verí, en Llucmajor, fue arrojado intencionadamente por un acantilado tras ser robado

El coche que apareció en el mar en Son Verí, en Llucmajor, fue arrojado intencionadamente por un acantilado tras ser robado

Sacan del mar el coche que cayó en Son Verí

Sacan del mar el coche que cayó en Son Verí

Cocina de Mallorca, música en vivo y artesanía en La Nostra Mostra

Cocina de Mallorca, música en vivo y artesanía en La Nostra Mostra

Felipe VI se estrena en el Hispania, el nuevo barco de la Armada, en la bahía de Palma

Felipe VI se estrena en el Hispania, el nuevo barco de la Armada, en la bahía de Palma

El "método egipcio": el truco para dormir en Mallorca sin aire acondicionado durante las noches más calurosas

El "método egipcio": el truco para dormir en Mallorca sin aire acondicionado durante las noches más calurosas

Prohens señala a Aina Calvo tras la crisis migratoria en Ceuta: "El CNI había formulado varios avisos al Ministerio del Interior"

Prohens señala a Aina Calvo tras la crisis migratoria en Ceuta: "El CNI había formulado varios avisos al Ministerio del Interior"

La Copa del Rey Mapfre se pone en marcha con los entrenamientos oficiales

La Copa del Rey Mapfre se pone en marcha con los entrenamientos oficiales

Un coche da varias vueltas de campana en una rotonda de Son Castelló, en Palma

Un coche da varias vueltas de campana en una rotonda de Son Castelló, en Palma
Tracking Pixel Contents