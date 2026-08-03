Cocina de Mallorca, música en vivo y artesanía en La Nostra Mostra

Los alrededores de la antigua iglesia de Cala Sant Vicenç acogerán La Nostra Mostra. La cita combina cocina local, música en vivo y artesanía con el fin mostrar Pollença como un municipio comprometido con la tradición, la creatividad local y los pequeños productores.

La cita tendrá lugar el domingo 9 de agosto, empezará a las cinco de la tarde y se alargará hasta la medianoche. En esta tercera edición, la música en vivo correrá a cargo de Jordan Boyd & Jaume Mas, Luca Jaidar y Diablo con Manteca.

Artistas, artesanos y restaurantes

Por otra parte, los artistas y artesanos que participarán son Flekiart, Suplais, Carla Agustí, Saborit, Oli Solivelles, Missael, Poal, Adrián Gómez Jewelry, Molino Surfboards, S33 Studio, FMT Mallorca y Biel Covas Art.

A todo ello hay que añadir la oferta culinaria de la mano de restaurantes de referencia de Pollença como Terrae, Bella Verde, 011 Italia, 2Kanallas, Bodega Ferrà y Nomadan Bar, además de los vinos de Dunord Vitícola.

Javier Vallori Pizarro y Mario von Harnack, organizadores del evento, afirman que el objetivo es "poner en valor el producto de kilómetro cero, la artesania autóctona y la cultura viva de Mallorca, en un ambiente cercano y auténtico".

Las entradas son gratuïtas para menores de 12 años y tienen un precio simbólico de 5,18 euros en Ticketib.