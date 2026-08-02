Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DETENIDO PROFESOR BAILE INCADOCTORA ATENCIÓN HERIDOS MANIFESTACIÓN 26JMALLORCA VOLAR OSCURAS 12 AGOSTOMINA DE ORO TURISMOSOCORRISTAS REANIMAN HOMBRE PEGUERA
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Última hora de los incendios en España, en directo | Estabilizados los incendios en la Vall d'Uixó y Zamora

Pedro Sánchez: "Hemos dejado atrás la emergencia nacional en Ávila y Madrid", mientras que Sara Aagesen ha cifrado en 180.000 hectáreas la superficie quemada en España en lo que va de año

El fuego de Castellón ha calcinado 9.568 hectáreas

Así se ven las zonas quemadas por los incendios del centro de España desde el aire

Así se ven las zonas quemadas por los incendios del centro de España desde el aire

Javier Vendrell Camacho

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

El Centro de Cooperación Operativa Integrado (Cecopi) constituido por el incendio forestal de Fermoselle (Zamora) ha acordado levantar a lo largo de la mañana de este viernes los confinamientos de Fermoselle y Fariza y los desalojos de doce de los catorce pueblos que fueron evacuados el pasado miércoles por el fuego. Únicamente se mantendrán vigentes las evacuaciones de Pinilla de Fermoselle y de Mámones, donde la orografía del terreno no permite el trabajo eficaz de los medios terrestres y eso impide por el momento la vuelta a casa de sus habitantes, según han indicado fuentes de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora.

Mapa de incendios en España.

Por otro lado, el incendio de la Vall d'Uixó (Castellón) ha quedado estabilizado tras una semana de intensa lucha contra las llamas. La mejora de la situación permite el regreso a sus hogares de los vecinos de Artana y Eslida, los últimos municipios que permanecían evacuados. Pese al avance, el operativo mantiene la vigilancia ante posibles rebrotes y recuerda que el incendio sigue sin estar controlado ni extinguido.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

  • incendios forestales
  • Gobierno
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Més vuelve a rechazar la invitación de los Reyes a la recepción en el palacio de Marivent
  2. Detenido un profesor de baile de Inca por agresiones sexuales a cinco menores: 'Jamás pensé que podría abusar de las niñas, los padres tenían mucha confianza en él
  3. Una doctora fuera de servicio que atendió a los heridos por las cargas policiales del 26J en Mallorca: 'Los podrían haber matado
  4. De Ramon Llull a Rafa Nadal: las otras propuestas para denominar el aeropuerto de Palma
  5. El 'aeropuerto de Palma de Mallorca' cambiará de nombre y pasará a llamarse 'aeropuerto de Palma-Mallorca
  6. La fideuá de sepia y gambas de Cooking Marga: un clásico del verano fácil de preparar
  7. El Mallorca teme un movimiento de última hora por Jan Virgili
  8. El Govern amplía las restricciones de tráfico a todos los vehículos de motor para el eclipse en Mallorca

Si ves una lagartija merodeando por tu casa, te contamos qué significa y por qué puede ser bueno

Emilio López-Navarro, profesor de Psicología de la UIB: "Gollum no es un monstruo, sino una humanidad herida atrapada por su deseo"

Emilio López-Navarro, profesor de Psicología de la UIB: "Gollum no es un monstruo, sino una humanidad herida atrapada por su deseo"

Cri, Cri, Cri…

Cri, Cri, Cri…

Sánchez conquistó sus primeros votos en Can Picafort

Sánchez conquistó sus primeros votos en Can Picafort

FOTOS | Hoy no me puedo levantar, crónica social de Mallorca: Cri, Cri, Cri…

FOTOS | Hoy no me puedo levantar, crónica social de Mallorca: Cri, Cri, Cri…

Cuando el silencio encuentra por fin una voz

Cuando el silencio encuentra por fin una voz

Clara lluna és la de l’agost, però la del gener és millor

Clara lluna és la de l’agost, però la del gener és millor

La UIB participa en un projecte europeu per impulsar la gestió sostenible dels residus a les illes mediterrànies

La UIB participa en un projecte europeu per impulsar la gestió sostenible dels residus a les illes mediterrànies
Tracking Pixel Contents