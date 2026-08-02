Sergi Mulet, un 'marxant' de Des Güell a Lluc a Peu: "Lo que me llevaré para siempre es la ayuda de personas que no me conocían de nada"

Sergi Mulet, un participante de Des Güell a Lluc a Peu ha querido agradecer públicamente la solidaridad de varios marchantes que le auxiliaron durante la madrugada del sábado, cuando sufrió una fuerte deshidratación a unos ocho kilómetros del santuario de Lluc.

Según explica, el incidente ocurrió sobre las 5.15 horas y le hizo pensar que no podría completar el recorrido. Sin embargo, varios participantes se detuvieron para ayudarle pese a no conocerle. "Un chico con una gorra de Brasil me ofreció un plátano y compartió su agua conmigo. Otra persona rellenó mi botella con la suya", relata.

Gracias a ese apoyo pudo recuperarse y completar la tradicional peregrinación. El participante asegura que no busca protagonismo, sino agradecer el gesto de quienes le tendieron la mano de forma desinteresada y poner en valor el espíritu de compañerismo que, a su juicio, caracteriza el Lluc a Peu. "Lo que realmente me llevaré para siempre no será el reto conseguido, sino la ayuda desinteresada de personas que no me conocían de nada", concluye.