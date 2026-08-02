Sánchez conquistó sus primeros votos en Can Picafort

Pedro Sánchez preservaba un aire juvenil el pasado miércoles en el palacio de la Almudaina, pero sus 52 años lo alejan cuatro décadas del mozalbete que veraneó con su familia en Can Picafort entre los catorce y los 17 años. En aquellas vacaciones ya llevó a cabo una política de conquista de voluntades que guarda gran semejanza con la obtención de votos. En concreto, practicó el inglés con las turistas de la época. Rompió algún corazón, y viceversa.

La imagen de los veraneos juveniles de la familia Sánchez fue seleccionada personalmente por la madre del líder socialista, Magdalena Pérez-Castejón. En honor a la verdad, el lote incluía otra fotografía del presidente del Gobierno en bañador, no publicada por decisión expresa del propietario del atlético torso.

Pedro Sánchez / Ana B. Muñoz

La fotografía juvenil fue captada en Formentor. De izquierda a derecha, Pedro Sánchez, su madre y su hermano David Sánchez, con apellidos porque el presidente del Gobierno enfatizó el pasado martes que sus familiares tienen nombre y méritos propios, sin necesidad de vincularlos a su figura.

Noticias relacionadas

Cuando llegó por primera vez a la secretaría general del PSOE, el presidente del Gobierno guardaba un recuerdo especial de sus veraneos en Mallorca. Sin embargo, no los ha evocado esta semana tras su visita al Rey en la Almudaina, y prefiere el refugio lanzaroteño de La Mareta para sus actuales vacaciones. Es el único primer ministro que nunca ha elegido Balears. Suárez se convirtió en un residente mallorquín, González revolucionó Andratx, tanto Aznar como Zapatero vivieron experiencias aisladas y de aislamiento en Menorca, y el siempre discreto Rajoy disfrutaba de jornadas de asueto en el Son Vida. El actual inquilino de la Moncloa prefiere preservar el eco del mar adolescente.