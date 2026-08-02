Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
MALLORQUINES ECLIPSEDEMOLICIONES CADA TRES DIASCIERRE APARCAMIENTOS SON HUGOALGAIDA ESCENARIO ECLIPSEENTREVISTA MÉDICO SON ESPASES
instagramlinkedin

Crisis migratoria

El Papa pide soluciones de paz y justicia ante la "alarmante situación" en Ceuta

El pontífice ha hecho un llamamiento a seguir rezando por la paz, para que en el mundo cesen las guerras y se encuentren soluciones diplomáticas a los conflictos

Archivo - Papa Leon XIV

Archivo - Papa Leon XIV / Vatican Media/IPA via ZUMA Press / DPA - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

MADRID

El Papa León XIV ha trasladado este domingo su preocupación por la "alarmante situación" que atraviesa la ciudad autónoma de Ceuta por la crisis migratoria y espera que se puedan encontrar "soluciones de paz, estabilidad y justicia".

"Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios por medio de la intercesión de nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia", ha apuntado el Pontífice tras el rezo del ángelus dominical desde el Palacio Apostólico del Vaticano.

El Gobierno español ha cifrado hasta el momento en 72 los migrantes fallecidos que trataron de cruzar a Ceuta desde Marruecos durante la entrada masiva del jueves que produjo la llegada de más de 60.000 personas a la ciudad.

Aunque el Ejecutivo no ha ofrecido datos definitivos, actualmente se está trabajando para acelerar los expedientes de las personas que han entrado de forma irregular en la ciudad autónoma en los últimos días con el objetivo de ejecutar los retornos "lo antes posible".

El Papa ha hecho un llamamiento a seguir rezando por la paz, para que en el mundo cesen las guerras y se encuentren soluciones diplomáticas a los conflictos.

Noticias relacionadas

"Recordemos a todas las víctimas de las hostilidades, sobre todo a los más débiles e indefensos: niños, ancianos, enfermos... Que el Señor dé consuelo a quienes sufren, y bendiga la obra de quienes llevan ayuda y consuelo", ha señalado.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Més vuelve a rechazar la invitación de los Reyes a la recepción en el palacio de Marivent
  2. Detenido un profesor de baile de Inca por agresiones sexuales a cinco menores: 'Jamás pensé que podría abusar de las niñas, los padres tenían mucha confianza en él
  3. Una doctora fuera de servicio que atendió a los heridos por las cargas policiales del 26J en Mallorca: 'Los podrían haber matado
  4. De Ramon Llull a Rafa Nadal: las otras propuestas para denominar el aeropuerto de Palma
  5. El 'aeropuerto de Palma de Mallorca' cambiará de nombre y pasará a llamarse 'aeropuerto de Palma-Mallorca
  6. La fideuá de sepia y gambas de Cooking Marga: un clásico del verano fácil de preparar
  7. El Mallorca teme un movimiento de última hora por Jan Virgili
  8. El Govern amplía las restricciones de tráfico a todos los vehículos de motor para el eclipse en Mallorca

Sin acuerdo para evitar la huelga de socorristas en Palma el día del eclipse

Sin acuerdo para evitar la huelga de socorristas en Palma el día del eclipse

Un conductor golpea a otro en Palma con una llave inglesa y le abre una brecha en la cabeza

Un conductor golpea a otro en Palma con una llave inglesa y le abre una brecha en la cabeza

DIRECTO | Díaz Ayuso visita los trabajos de reconstrucción en los municipios afectados por los incendios

DIRECTO | Díaz Ayuso visita los trabajos de reconstrucción en los municipios afectados por los incendios

Detenido por robar dos coches abiertos y con las llaves puestas en el aparcamiento del Aeropuerto de Palma

Detenido por robar dos coches abiertos y con las llaves puestas en el aparcamiento del Aeropuerto de Palma

Tabulé de cuscús: la ensalada que triunfa en verano por ser fresca, ligera y muy fácil de preparar

Tabulé de cuscús: la ensalada que triunfa en verano por ser fresca, ligera y muy fácil de preparar

Un incendio nocturno de grandes dimensiones se declara en la planta de reciclaje de Porreres

Un incendio nocturno de grandes dimensiones se declara en la planta de reciclaje de Porreres

Una excavadora remueve el suelo durante el incendio en la planta de reciclaje de residuos de Porreres.

Una excavadora remueve el suelo durante el incendio en la planta de reciclaje de residuos de Porreres.

Detenida una conductora por agredir a tres policías tras negarse a hacer la prueba de alcoholemia

Detenida una conductora por agredir a tres policías tras negarse a hacer la prueba de alcoholemia
Tracking Pixel Contents