Agosto ya está aquí, ese mes en que España entera baja la persiana y cuelga el cartel de Volvemos en septiembre. Bueno, casi toda España. Mallorca, en cambio, entra en combustión espontánea.

Intentar hacer cualquier gestión estos días es como buscar sombra a las tres de la tarde, o sea una quimera. Llamas al taller porque el coche suena raro y solo te responden los grillos. Cri, cri, cri. Fontanero, gestoría, dentista... silencio total. Hasta el cartero parece caminar a cámara lenta, con cara de «¿de verdad esperas que llegue algo hoy, si hasta Hacienda está en la playa?».

La isla no está muerta, solo ha reordenado prioridades. Cuesta ponerse de acuerdo el resto del año, pero en agosto surge una coordinación casi militar para lo que de verdad importa, la jarana, el sarao, las fiestas patronales. Conseguir cita médica exige meses de papeleo, montar una macrofiesta en cualquier pueblo de la Part Forana solo pide dos horas y un altavoz a todo volumen.

Se rompe el aire acondicionado y el técnico promete pasarse «para la Diada», pero a las ocho ya tienes media isla de blanco, con chanclas y vaso de tubo, dándolo todo en el tardeo hasta que el cuerpo aguante.

Si se te ha estropeado la lavadora o toca renovar el DNI, tómatelo con calma. Siesta larga, abanico en mano y a la fiesta más cercana. Aquí no va a moverse nadie hasta septiembre, salvo para levantar la jarra.

Sigue nuestro consejo: con la cerveza fría y una sombra decente, ve a repasar todo lo que ha dado de sí esta semana la crónica social mallorquina.

Premios a Ford

La entrega del President’s Award 2025 ha traído a Jesús Alonso, Chairman y CEO de Ford España, hasta Palma. Junto a la directiva de One Motors Group, entregó el galardón a Ford Store Palma y Ford Inca, los dos concesionarios distinguidos este año.

El grupo lidera la distribución del automóvil en Baleares, y ambas instalaciones forman parte de su red.

El President’s Award es uno de los reconocimientos que Ford otorga con más cuidado. Valora la atención al cliente, la calidad de los servicios comerciales y de posventa, y el compromiso de cada equipo con su trabajo diario.

En el acto se puso nombre a las razones del premio, el esfuerzo de quienes reciben cada día a los clientes al otro lado del mostrador. Ese fue, según los directivos de la Ford, el motivo real del reconocimiento.

Espai Cor

El Espai Cor de Cort acoge hasta el 30 de agosto la exposición Floresta, de la pintora Maria Lluïsa Aguiló. Todo empezó en 2020, durante el confinamiento, cuando la artista se detuvo a mirar una flor, el ciclamen, atraída por su movimiento ligero. De ahí nacieron más de mil pinturas. Otras personas también empezaron a enviarle fotografías de sus flores, y ella se las devolvía convertidas en cuadros.

El alcalde Jaime Martínez inauguró la muestra, acompañado del secretario de Cultura del Govern, Pedro Vidal, así como de admiradores y amigos de la artista. Aguiló, licenciada en Bellas Artes, ha expuesto en Ses Voltes, el Convent de la Missió y en municipios como Calvià, Santanyí o Andratx. Una visita obligada durante este verano.

Expo Victoria Canals

Victoria Canals cerró su paso por los salones del Hotel Saratoga. El Mediterráneo estuvo presente en cada uno de sus lienzos.

Piezas como Marea Blanca, Capfico, Oleaje y Mediterráneo llenaron las paredes de color y textura, con el cuarzo y la mica dando forma a las olas.

La muestra llegó de la mano de ArteVisión, con Inma Bianchi que siempre se pone al frente de una magnífica selección de artistas jóvenes de la isla.

En la inauguración, el público local se mezcló con turistas alojados en el hotel, con ganas de descubrir el azul turquesa de Mallorca y las obras de Canals, para quien pintar es una forma de frenar y desconectar del mundo, algo que necesitamos más que nunca.

Inauguración EBRO

Movento ha inaugurado en Mallorca su nuevo concesionario EBRO, la marca española que regresa al mercado con ganas de hacerse un hueco entre los conductores de la isla. Las instalaciones están pensadas para acompañar al cliente en todo el proceso, con la gama completa de vehículos ya disponible para quien quiera conocerla y probarla de cerca.

Durante la inauguración, los asistentes pudieron recorrer el espacio con calma, sentarse en los modelos expuestos y preguntar por el servicio de venta y posventa que ofrecerá el punto en la isla.

Desde la compañía señalaron que la apertura refuerza la apuesta de EBRO por Baleares, un mercado en el que confían para seguir creciendo con fuerza.

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La alianza con Movento amplía además la red comercial de la marca en España y acerca su oferta a los conductores de la isla.