Fin de semana crítico en la Operación Paso del Estrecho: "normalidad" en los barcos a Ceuta y bloqueo en la frontera de Melilla

La mayor Operación Paso del Estrecho del verano llega en el peor momento posible o, al menos, en un escenario excepcional. Unos 96.000 desplazamientos de viajeros y vehículos desde Algeciras y Tarifa hacia Marruecos, según las previsiones oficiales, coincidirán este fin de semana con la grave crisis que sacude la frontera de Ceuta y también se ha dejado notar en Melilla, un escenario que pone bajo presión, al mismo tiempo, las conexiones marítimas y terrestres entre las dos orillas.

La foto es distinta en Ceuta que en Melilla. "Por ahora, hoy, todo transcurre con normalidad", trasladan fuentes de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras subrayando el tiempo presente. La situación es muy diferente en Melilla. La frontera de Beni Enzar permanece cerrada desde el jueves a las diez de la noche.

Los ferris mantienen programadas sus conexiones con Melilla desde Málaga, Motril y Almería, pero el cierre del paso fronterizo de Beni Enzar mantiene atrapados a centenares de viajeros que no pueden continuar por carretera hacia Marruecos.

El Gobierno de Melilla ha habilitado un pabelllón de deportes para acoger a cientos de marroquíes de la OPE atrapados en Melilla por el cierre fronterizo. Desde aproximadamente las 19.00 horas se han escuchado disparos de material antidisturbios a ambos lados de la frontera. / MUSTAFA HAMED HASSAN / Europa Press

Este viernes un nuevo intento de entrada masiva ha frustrado la reapertura prevista. El Gobierno ha reforzado el dispositivo humanitario para atender a unos 1.500 viajeros atrapados, mientras la tensión en el perímetro obliga a mantener clausurado el paso fronterizo y se espera la llegada de más de un millar de vehículos. La mayoría son ciudadanos marroquíes residentes en distintos países europeos que participan en la Operación Paso del Estrecho y que, tras desembarcar en Melilla, no pueden continuar su viaje hacia Marruecos.

Unos 35.000 vehículos embarcan desde Algeciras y Tarifa para Tánger y Ceuta

A más de 400 kilómetros de allí, el escenario es muy distinto. Los puertos de Algeciras y Tarifa afrontan desde este viernes el mayor pico de actividad de toda la campaña. La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras prevé el paso de unos 35.000 vehículos entre este viernes y el lunes y ha activado un dispositivo extraordinario para absorber el incremento de tráfico. Algeciras y Tarifa son desde la península los principales puntos de salida hacia Tánger Med y Tánger Ciudad.

El dispositivo cuenta en Algeciras con capacidad para almacenar hasta 7.000 vehículos y ha convertido el Llano Amarillo, la explanada del puerto, en una zona de preembarque para ordenar las llegadas y evitar que las retenciones se trasladen a la ciudad y a las carreteras del entorno.

Un carril específico para el embarque a Ceuta desde el Puerto de Algeciras

La conexión con Ceuta ocupa un lugar especialmente sensible dentro del dispositivo. El puerto de Algeciras ha habilitado un carril específico para los residentes de la ciudad autónoma, que ha entrado en servicio este viernes a las 14.00 horas.

En Tarifa también se han reorganizado los accesos. La entrada de los vehículos con destino a Tánger Ciudad se realizará a través del Muelle pesquero, dentro de un operativo diseñado para separar los distintos flujos y evitar que la elevada demanda bloquee los accesos al puerto.

Dos pasajeras utilizan los módulos Entry Exit System (EES) con motivo de la entrada en vigor este año en la UE del Sistema Europeo de Entradas y Salidas. / A.Carrasco Ragel / EFE

A la presión habitual de la Operación Paso del Estrecho se suma este año la aplicación plena del Sistema de Entradas y Salidas de la Unión Europea, conocido como EES. El nuevo procedimiento incorpora controles biométricos para determinados viajeros extracomunitarios y constituye una de las principales novedades de la campaña.

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La Autoridad Portuaria calcula que estos controles afectarán aproximadamente al 3% de los vehículos. Aunque se trata de una proporción limitada, el sistema introduce una operación adicional en unas jornadas en las que cada minuto resulta determinante para mantener la fluidez de los embarques. La adaptación de las instalaciones ha requerido una inversión de 14 millones de euros.

Fuente: El Correo de Andalucía