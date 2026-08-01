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Nueve cuvillos para la corrida de Roca Rey en Palma

Ya están en los corrales de la plaza palmesana para ser lidiados en la corrida del próximo jueves

Los toros ya están en los corrales del Coliseo Balear

Los toros ya están en los corrales del Coliseo Balear / Jaume Soler

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Jaume Soler

Jaume Soler

Palma

Un total de nueve toros pertenecientes a la ganadería gaditana de Joaquín Núñez del Cuvillo ya están los corrales de la plaza palmesana para ser lidiados en la corrida del próximo jueves.

Se trata de ejemplares con policromía de pelajes, como es propio en este hierro. Ofrecen una media de 504 kilos; llamando la atención la diferencia de romana entre el número 130, Elegante de nombre, que ha dado en la báscula un total de 575 kgs, y el más escurrido de carnes, Encumbrado, número 160, que solo ha llegado a los 440 kilos.

En total hay cuatro animales que superan la media tonelada y otros cinco que no llegan.

En el cartel está anunciada la figura más taquillera del escalafón, el peruano Andrés Roca Rey, al cual se le espera con máxima expectación. Junto a Roca se anuncia a José María Manzanares, torero de la casa y que casi cada año suele estar en las corridas de verano en el Coliseo.

Cierra la cartelería otra de las figuras del momento, el extremeño Alejandro Talavante y que hace muchas temporadas que no viene a Palma.

Imagen tomada ayer en la plaza de toros de Palma

Imagen tomada ayer en la plaza de toros de Palma / Jaume Soler

Aseos en mal estado

Al margen de todo ello hay que señalar el mal estado que presentan los aseos del Coliseo. En algunos casos, sin agua corriente, o bien sin luz o sin papel higiénico.

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Convendría que Balañá, propietario del Coliseo; o bien, los representantes de Funtausa, la empresa explotadora, tomarán de forma rápida cartas en el asunto. Se trata de un claro tema de higiene, de limpieza y orden.

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