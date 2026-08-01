Miguel Bosé pone fin a sus vacaciones en Mallorca y regresa a Andorra con sus cuatro hijos

Miguel Bosé (70 años) ha puesto fin a sus vacaciones estivales en Mallorca. El cantante ha disfrutado de unos días de descanso junto a sus cuatro hijos en una vivienda situada en el centro de la isla, donde ha buscado la máxima discreción antes de iniciar una nueva etapa en Andorra. En los últimos días, diferentes medios habían informado de que el artista había elegido Mallorca como destino para pasar unos días en familia antes de instalarse definitivamente en el Principado.

Según ha podido saber este medio, Bosé y sus cuatro hijos abandonaron Mallorca este sábado a media mañana desde el Aeropuerto de Son Sant Joan. El artista viajó acompañado de Diego, Tadeo, Ivo y Telmo, quienes le han acompañado durante estas vacaciones familiares. Los cinco embarcaron en un vuelo regular directo con destino a Andorra que partió desde la zona de vuelos interinsulares del aeropuerto palmesano. Antes del embarque, esperaron con total tranquilidad en la sala VIP de esta terminal, donde permanecieron hasta el momento de acceder a la aeronave.

Con este viaje concluye una estancia en la isla marcada por la tranquilidad y el carácter familiar. Durante sus vacaciones, el cantante ha permanecido alejado del foco mediático, disfrutando de unos días de descanso junto a sus hijos antes de retomar su rutina en el Principado.

Bosé reside desde esta primavera en un chalé ubicado en la exclusiva urbanización Guem, en la parroquia andorrana de Escaldes-Engordany, donde vive junto a Diego y Tadeo. El artista decidió trasladar su residencia desde México tras el violento asalto que sufrió en su domicilio en 2023, aunque entre los motivos que también habrían influido en su regreso a Europa figura el deseo de que sus hijos estuvieran más cerca de sus hermanos Ivo y Telmo, que residen en España junto a su otro progenitor, Nacho Palau.

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Con este regreso a Andorra, Miguel Bosé pone punto final a unas vacaciones familiares en Mallorca antes de afrontar los próximos meses desde su nueva residencia, donde ha iniciado una etapa marcada por la tranquilidad, la privacidad y la cercanía con toda su familia.