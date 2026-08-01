Cócteles y famosos en la agenda social de la Copa del Rey de Vela de Palma

Las velas comenzarán a llenar la Bahía de Palma este fin de semana con los entrenamientos previos de la 44 edición de la Copa del Rey, la prestigiosa regata que se inaugura oficialmente este sábado en el Real Club Náutico de Palma (RCNP). Como es tradición, la cita con el mar del centenar de equipos que compiten se convertirá en una sucesión de encuentros sociales al arribar a puerto. La música y gastronomía serán las protagonistas durante las veladas vespertinas a lo largo de la semana, donde tendrán especial relevancia el cóctel de armadores y la fiesta de blanco, con personajes populares del mundo de la música, la moda, el cine y el deporte.

La primera parada en la agenda, el evento dedicado a los navieros, será el lunes y tendrá lugar en el Hotel de Mar Gran Meliá, al que asistirán la modelo Eugenia Silva, los intérpretes Javier Rey y Ana Fernández, la medallista olímpica de balonmano Eli Pinedo, el líder de la banda Marlon, Adrián Roma, el modelo Antonio Medugno y las influencers Emily Costa y Gloria Montserrat, entre otros.

Durante el cóctel de blanco (que se celebrará el jueves en el Club Náutico) y cada mañana en la zona VIP también habrá rostros conocidos, aunque los regatistas aguardan especialmente la fiesta dedicada a ellos, que tendrá lugar el miércoles por la tarde-noche. Este año no cantará el mallorquín Jaime Anglada, aún en fase de recuperación después de su fatídico accidente, sino que le sustituirá Íñigo Quintero, que se hizo famoso hace tres veranos con el tema Si no estás.

Koldo Royo y pulpo

Además, ese mismo día, el popular chef Koldo Royo cocinará para las tripulaciones 400 kilos de pulpo donado por la lonja de pescadores y que ha sido capturado durante este invierno en aguas de Baleares. En el encuentro gastronómico de kilómetro cero, el frit de pulpo irá acompañado por una selección de degustaciones de más productos mallorquines y menorquines.

Los regatistas lo agradecerán después de todo el día navegando, entre ellos la tripulación del velero rebautizado como Hispania, que ha sido adquirido por la Armada y se estrenará en esta 44 edición con Felipe VI como patrón. Al final no ha recibido el nombre de Aifos, por lo que el monarca abandona este verano la tradición de competir con el barco al que su madre le dio nombre (Sofía al revés).