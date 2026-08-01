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52 edición

Más de 6.000 participantes en la tradicional ‘Marxa des Güell a Lluc a peu’

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Más de 6.000 participantes en la tradicional ‘Marxa des Güell a Lluc a peu’ / Ana B. Muñoz

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Redacción Sociedad

Palma

Con el alivio de un leve descenso en las temperaturas, miles de caminantes salieron ayer desde Palma en dirección al corazón de la Serra con motivo de la 52 edición de la Marxa des Güell a Lluc a peu. Participantes de todas las edades, la inmensa mayoría de ellos mallorquines, vivieron con ilusión y alegría el momento de la salida. Por delante, nada más y nada menos que 48 kilómetros, una distancia que suele completarse entre 8 y 13 horas. Los organizadores instalaron varios puntos de asistencia sanitaria y 8 puntos de avituallamiento: en Santa Maria, Consell, Binissalem, Lloseta, Selva, Caimari, Coll de sa Bataia y Monestir de Lluc. Para el regreso hay dos servicios de autocares, uno con salida en Lluc y otro desde Selva.

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