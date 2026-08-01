52 edición
Más de 6.000 participantes en la tradicional ‘Marxa des Güell a Lluc a peu’
Con el alivio de un leve descenso en las temperaturas, miles de caminantes salieron ayer desde Palma en dirección al corazón de la Serra con motivo de la 52 edición de la Marxa des Güell a Lluc a peu. Participantes de todas las edades, la inmensa mayoría de ellos mallorquines, vivieron con ilusión y alegría el momento de la salida. Por delante, nada más y nada menos que 48 kilómetros, una distancia que suele completarse entre 8 y 13 horas. Los organizadores instalaron varios puntos de asistencia sanitaria y 8 puntos de avituallamiento: en Santa Maria, Consell, Binissalem, Lloseta, Selva, Caimari, Coll de sa Bataia y Monestir de Lluc. Para el regreso hay dos servicios de autocares, uno con salida en Lluc y otro desde Selva.
Suscríbete para seguir leyendo
- El 'aeropuerto de Palma de Mallorca' cambiará de nombre y pasará a llamarse 'aeropuerto de Palma-Mallorca
- De Ramon Llull a Rafa Nadal: las otras propuestas para denominar el aeropuerto de Palma
- El Govern amplía las restricciones de tráfico a todos los vehículos de motor para el eclipse en Mallorca
- El Govern requiere la ayuda del ejército para controlar sus restricciones el día del eclipse en Mallorca
- Quanta gent hi havia a la manifestació contra la massificació turística a Palma, realment?
- Mallorca afrontará la próxima semana 'un episodio de calor extremo' con noches tórridas tras un julio de récord
- Morante de la Puebla, cogido al entrar a matar al quinto
- El delegado del Gobierno pide a Marlaska que expediente a los policías que cargaron contra los manifestantes el 26J en Palma