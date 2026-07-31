Decenas de personas protestan contra la tauromaquia ante la plaza de toros de Palma

Decenas de personas protestaron la tarde de ayer frente a la plaza de toros de Palma para defender los derechos de los animales y denunciar la persistencia de espectáculos basados en el maltrato animal, así como la normalización social de estas prácticas y la presencia de menores en las corridas de toros.

La concentración tuvo lugar horas antes de que se celebrara una corrida de toros en la que participaron los rejoneadores Diego Ventura, Morante de la Puebla y Sebastián Castella.

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La entidad organizadora fue Satya Animal con el apoyo de otros colectivos animalistas, que se sumaron a la convocatoria para expresar un rechazo coordinado frente a la continuidad de la tauromaquia en las islas.