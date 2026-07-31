Famosos
Cristiano Ronaldo se da un "baño de bosque" en Mallorca
El delantero de la Selección portuguesa disfruta de las calas de la Serra de Tramuntana con su pareja, Georgina Rodríguez, y su hijo Cristiano Jr.
El futbolista portugués Cristiano Ronaldo, que disfruta estos días de sus vacaciones en Mallorca, se ha dado un "baño de bosque" en la Serra de Tramuntana, según publica su pareja, Georgina Rodríguez, en su cuenta de Instagram.
Las imágenes que ha subido a las redes sociales este viernes están acompañadas por la palabra shinrin-yoku, que es una práctica tradicional japonesa de inmersión consciente en la naturaleza, conocida en español como "baño de bosque". Consiste en caminar de forma lenta y meditativa mientras se absorbe el entorno forestal utilizando los cinco sentidos.
En este caso, por lo que aparece en las imágenes, el baño es marítimo, principalmente, tanto a bordo de su nuevo superyate, el Azimut Grande 27 Metri, como de la moto acuática con la que su hijo navega por Mallorca.
La isla se ha convertido en una cita habitual en los veranos de la familia del astro del fútbol, que lleva ya varios años eligiéndola como uno de sus destinos favoritos para desconectar.
Cristiano y Georgina llevan juntos desde 2016 y se comprometieron en agosto de 2025, tras casi una década de relación, por lo que suenan campanas de boda.
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