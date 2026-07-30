Reencuentro de 'Friends' en Mallorca: Jennifer Aniston y Courteney Cox se reúnen en un megayate junto a Pedro Pascal

Jennifer Aniston ha vuelto a elegir Mallorca como destino de vacaciones este verano, y lo ha hecho por partida doble: reencuentro con una gran amiga y compañía de lujo. La actriz llegó a la isla el pasado martes 28 de julio en vuelo privado hasta el aeropuerto de Son Sant Joan, acompañada de Courteney Cox, con quien compartió una década de rodaje en Friends dando vida a Rachel Green y Mónica Geller, dos de los personajes más queridos de la televisión de los 90 y 2000. Al grupo se sumaron Pedro Pascal, la pareja formada por Jason Bateman y Amanda Anka, y el propio novio de Aniston, Jim Curtis.

Tras aterrizar, los famosos pusieron rumbo al puerto de Palma, donde embarcaron en el Rising Sun, el megayate de 138 metros de eslora propiedad del magnate de los medios David Geffen. Con capacidad para desplegar cinco cubiertas completas dedicadas al descanso, el ocio y la vida social de sus huéspedes, el buque se sitúa entre los yates privados más grandes del mundo y ha recibido a lo largo de los años a nombres como Steven Spielberg, Leonardo DiCaprio, Paul McCartney, Oprah Winfrey o Kris Jenner. No es la primera vez que la embarcación fondea frente a las costas mallorquinas en verano: el enclave frente a sa Foradada se ha convertido en parada fija para el megayate cada temporada estival.

El grupo ha sido fotografiado disfrutando de la jornada a bordo, entre baños en el mar, ratos de charla al sol y las habituales escapadas en las embarcaciones auxiliares del Rising Sun. Pedro Pascal, protagonista de The Mandalorian y The Last of Us, fue visto hace días en otro yate en la isla junto a un grupo distinto de amigos, entre ellos Jason Bateman y Judd Apatow, en jornadas igualmente marcadas por el buen ambiente y el sol mallorquín.

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Para Aniston, protagonista además de The Morning Show, el viaje supone su regreso a la isla tras casi un año sin pisarla, reforzando una tendencia que se repite verano tras verano: Mallorca se ha consolidado como uno de los puntos de encuentro favoritos de las grandes estrellas de Hollywood, que eligen sus calas y aguas cristalinas para desconectar lejos de los focos, aunque sea solo a medias, de la temporada baja de rodajes y estrenos.