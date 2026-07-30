Cristiano Ronaldo, escapada a Mallorca entre rumores de boda

Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez y su hijo Cristiano Jr. han sido vistos juntos a bordo de su yate en aguas de la isla, en lo que se ha convertido en una cita habitual: la familia lleva ya varios años eligiendo Mallorca como uno de sus destinos favoritos para desconectar cada verano, entre compromiso y compromiso.

Cristiano y Georgina llevan juntos desde 2016 y se comprometieron en agosto de 2025, tras casi una década de relación. El futbolista le entregó un anillo de compromiso valorado en varios millones de euros, con un diamante ovalado de entre 40 y 45 quilates, y Georgina anunció la noticia en redes con un emotivo mensaje. Desde entonces, la pareja ha mantenido casi todos los detalles de la organización de la boda lejos del foco público, aunque Georgina sí ha reconocido en alguna ocasión que sueñan con una celebración íntima, alejada de los grandes eventos multitudinarios.

En los últimos meses no han dejado de circular rumores sobre la fecha y el lugar del enlace. Medios portugueses apuntaron que la boda se celebraría en Madeira, tierra natal de Cristiano, con una ceremonia religiosa en la Catedral de Funchal y posterior recepción en un hotel de lujo de la isla, una vez concluyera el Mundial. Más recientemente, ha ganado fuerza la versión de que el "sí, quiero" tendría lugar este mismo fin de semana, el 1 de agosto, en la Quinta da Regaleira, en Sintra (Portugal). Sin embargo, varios medios cercanos al entorno de la pareja han desmentido esta última fecha, asegurando que no existe ninguna confirmación oficial y que la información carece de sustento.

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Mientras la incógnita sobre la boda continúa, Cristiano ha cerrado un capítulo importante en lo deportivo: puso fin a su etapa en los Mundiales tras la eliminación de Portugal en octavos de final ante España en el Mundial 2026, que confirmó como su última Copa del Mundo. En esta edición, además, se convirtió en el único futbolista en la historia en marcar en seis Mundiales distintos, ampliando un registro que ya nadie más ha logrado igualar. Tras la eliminación, un emocionado Cristiano reconoció ante los medios que se marchaba "con la conciencia tranquila" tras haberlo dado todo por su selección. Ahora, con el Mundial ya cerrado, la familia aprovecha estos días de vacaciones para descansar antes de que el futbolista retome la disciplina de su equipo saudí de cara a la nueva temporada.