Última hora de los incendios en España, en directo | El incendio de la sierra oeste de Madrid se ha mantenido sin reproducciones durante toda la noche

El incendio de la sierra oeste de Madrid se ha mantenido sin reproducciones durante toda la noche, según ha informado esta madrugada el servicio madrileño de Emergencias. Un millar de residentes madrileños evacuados por los incendios pudieron regresar este martes a sus domicilios, informó la Comunidad de Madrid.

Mapa de incendios en España.

Por otro lado, el incendio forestal declarado el pasado sábado en la Vall d'Uixó (Castellón) afronta este miércoles su quinta jornada de lucha contra un fuego que avanza aún sin control tras arrasar ya 10.000 hectáreas y que ayer sufrió varios rebrotes, aunque también permitió desconfinar parcialmente tres municipios.

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes. / EFE

Fuente: El Periódico

Disminuye la intensidad del fuego en el incendio forestal de la Comunidad de Madrid Las mejores condiciones meteorológicas de la noche junto con los trabajos desarrollados por los efectivos han ayudado a disminuir la intensidad del fuego y a favorecer la estabilización del perímetro del incendio forestal que afecta a la Comunidad de Madrid, lo que contribuirá a su control definitivo. Así lo ha informado la Delegación del Gobierno en Madrid, que no obstante advierte de que para este miércoles hay que ser cautos dada la magnitud del incendio, con alrededor de 250 kilómetros de perímetro, y el inicio de una nueva ola de calor.

Nace una plataforma de afectados por el incendio de Los Gallardos: "Existe un riesgo importante de que vuelva a ocurrir y queremos hacer algo para evitarlo" Vecinos, abogados y representantes de distintos sectores de Bédar y Los Gallardos han constituido un grupo de trabajo para analizar lo sucedido durante el incendio, que ya se ha cobrado la vida de 14 personas, con el objetivo de proponer medidas que impidan que una tragedia de estas características vuelva a repetirse. El colectivo se presentará públicamente este miércoles, a las 13.00 horas, en Bédar. Leer más

El incendio de Vall d'Uixó avanza sin control y con rebrotes pero con menos confinamientos El incendio forestal declarado el pasado sábado en la Vall d'Uixó (Castellón) afronta este miércoles su quinta jornada de lucha contra un fuego que avanza aún sin control tras arrasar ya 10.000 hectáreas y que ayer sufrió varios rebrotes, aunque también permitió desconfinar parcialmente tres municipios. Está previsto que a primera hora despeguen los medios aéreos para las labores de control y extinción, aunque las dos últimas jornadas no pudieron hacerlo hasta la tarde debido a las condiciones meteorológicas y la inversión térmica que impidió combatir las llamas y el humo desde el aire.

El incendio de la Vall d'Uixó llega a su quinto día sin garantías de estabilización por la meteorología: "Vamos con retraso" "Vamos con retraso respecto a la planificación que teníamos para la extinción". Esa frase del jefe del operativo, el bombero de la Diputación Fernando Pérez, anoche tras terminar el último Cecopi, resume lo complicado que fue el cuarto día del incendio forestal de la Vall d’Uixó. Un fuego que ya ha afectado a 10.000 hectáreas, el equivalente a 14.000 campos de fútbol, y para el cual no se atisba todavía una estabilización: "Quedan muchas horas de trabajo para poder hablar de eso", dijo Pérez. Leer más

El incendio de la sierra oeste de Madrid se ha mantenido sin reproducciones durante toda la noche El incendio de la sierra oeste de Madrid se ha mantenido sin reproducciones durante toda la noche, según ha informado esta madrugada el servicio madrileño de Emergencias. Los equipos de extinción han seguido trabajando en la consolidación del perímetro y en el remate de los puntos calientes. Durante la noche ha trabajado un dispositivo nocturno de Bomberos forestales de la Comunidad de Madrid que lo integran 30 dotaciones terrestres, 8 vehículos de la Jefatura y 5 patrullas de agentes forestales de la región. Han estado apoyados por 13 dotaciones de bomberos de Madrid. Todos ellos se han centrado en revisión del perímetro y en la extinción de los puntos calientes.

Un millar de evacuados de Madrid regresan a sus domicilios en autobuses interurbanos Un millar de residentes madrileños evacuados por los incendios han regresado este martes a sus domicilios en 29 autobuses interurbanos, ha informado la Comunidad de Madrid. Todavía quedan 11.000 personas evacuadas en la Comunidad de Madrid a causa de los incendios después de que a lo largo del día de ayer se hayan puesto fin a las restricciones sobre otros 44.000 afectados, de las cuales 24.000 estaban desalojados y 20.000 confinados.

Quedan 11.000 evacuados en Madrid tras el fin de restricciones a otros 44.000 afectados Todavía quedan 11.000 personas evacuadas en la Comunidad de Madrid a causa de los incendios después de que a lo largo del día se hayan puesto fin a las restricciones sobre otros 44.000 afectados, según ha anunciado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. "Trabajaremos para que lo antes posible esas personas puedan también regresar a sus hogares", ha asegurado Martín tras la última reunión del CECOPI.

Barcones pide "un último esfuerzo" ante un "monstruo" cuyo fin está "cada vez más cerca" La secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha pedido "un último esfuerzo" para acabar con un "monstruo" cuyo fin está "cada vez más cerca", en referencia al mayor incendio de la historia de España, tras arrasar más de 50.000 hectáreas en el sur de la provincia de Ávila. Barcones ha estado acompañada por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien en declaraciones a los periodistas ha resaltado el hecho de que, desde que el miércoles de la pasada semana se inició el fuego en Burgohondo (Ávila), se puede decir que "el perímetro -160 kilómetros- no ha avanzado".

El Gobierno madrileño convoca para mañana una reunión extraordinaria por el incendio La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presidirá mañana miércoles una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno para evaluar la situación de los incendios que afectan a la sierra oeste de Madrid y determinar actuaciones enfocadas a la recuperación de los municipios afectados. Así lo ha anunciado el Gobierno madrileño este martes en un comunicado.