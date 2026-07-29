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La mallorquina Alicia Gutiérrez se convierte en imagen de Zalando

La modelo, instalada en Nueva York desde 2023, suma a la plataforma europea a una trayectoria en la que ya figuran Savage x Fenty, Jean-Paul Gaultier y Glossier

La mallorquina Alicia Gutiérrez

La mallorquina Alicia Gutiérrez / Manu Jaime

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Ariadna Oliver

La mallorquina Alicia Gutiérrez continúa abriéndose camino en la industria internacional de la moda. La joven modelo ha posado como nueva imagen de Zalando, uno de los principales escaparates europeos de ropa, calzado y complementos.

El trabajo supone un nuevo salto en la carrera de Gutiérrez, instalada en Nueva York desde enero de 2023, donde se trasladó con apenas 3.000 euros en el bolsillo después de varios años buscando representación y construyendo por su cuenta su porfolio profesional.

Su incorporación a una campaña de Zalando llega después de haber trabajado para firmas como Savage x Fenty, Jean-Paul Gaultier, Glossier, Camper o Women’secret. La modelo también ha protagonizado editoriales para Vogue España, dos de ellas realizadas en Mallorca.

La historia de Alicia Gutiérrez fue contada en junio de 2025 por la periodista Carlota Pizá en IDÒ, en una entrevista en la que repasó su recorrido desde la isla hasta Estados Unidos y las dificultades que tuvo que superar para hacerse un hueco en una industria todavía marcada por unos cánones físicos muy concretos.

«Me costó muchísimo conseguir representación», explicaba entonces la modelo, que reconocía que su altura y su cuerpo no encajaban inicialmente en los estándares tradicionales del sector. Lejos de abandonar, Gutiérrez comenzó a organizar sus propias sesiones, contactar directamente con agencias y marcas y destinar prácticamente todos sus ahorros a impulsar su carrera.

La mallorquina ha convertido precisamente esa diferencia en una de las señas de identidad de su trabajo. «Siempre he querido mostrar que puedes vestir ‘cool’ sin ser normativa», señalaba en la entrevista, en la que defendía una moda más diversa y alejada de la idea de que determinados estilos están reservados únicamente para los cuerpos delgados.

Su aparición para Zalando coincide con la campaña de verano de la compañía en España, desarrollada bajo el lema ‘Nadie lleva el verano como nosotros’ y centrada en la manera de vivir la moda en escenarios como las playas, las verbenas y los festivales.

Gutiérrez, nacida en Palma en 1999, está representada actualmente por agencias de Nueva York, París, Ámsterdam y Barcelona. Tras alcanzar algunos de los objetivos que años atrás parecían lejanos, la modelo también estudia interpretación y aspira a compaginar la moda con el cine.

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«Yo confiaba en mí incluso cuando todo eran ‘no’», resumía la mallorquina. Zalando es ahora el último nombre que Alicia Gutiérrez puede tachar de una lista de sueños que no ha dejado de crecer.

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