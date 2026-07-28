El consejero de Emergencias e Interior confirma que los medios aéreos no pueden trabajar en la zona que más preocupa del incendio de la Vall d'Uixó (Castellón)

Las labores de extinción del incendio forestal de la Vall d'Uixó afrontan este martes una jornada decisiva con los esfuerzos centrados en la zona de Tales y Alcudia de Veo. El principal objetivo del operativo es impedir que las llamas continúen avanzando hacia el Parque Natural de la Serra d'Espadà, uno de los espacios naturales más valiosos de la provincia de Castellón.

Desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA), el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha explicado en declaraciones a À Punt que el dispositivo cuenta con 34 medios aéreos preparados para intervenir. Sin embargo, el comportamiento del viento en la zona que más preocupa de Tales y Alcudia de Veo impiden por el momento que estos recursos puedan operar con seguridad sobre el área más comprometida del incendio.

Ante esta situación, el operativo ha reforzado la intervención por tierra. "Es en ese punto donde vamos a concentrar todos los medios terrestres", ha señalado Valderrama. Durante la pasada noche, además, los drones de los bomberos forestales y de la Unidad Militar de Emergencias (UME) sobrevolaron el perímetro del incendio para actualizar la cartografía del fuego y facilitar la planificación de los trabajos de extinción.

El conseller ha insistido en que la prioridad sigue siendo garantizar la seguridad de la población y proteger las viviendas, aunque ha destacado que otro de los grandes objetivos es preservar la Serra d'Espadà. En este sentido, ha recordado que se trata de "un pulmón natural de la provincia y un patrimonio que todos los castellonenses quieren conservar", por lo que todos los servicios de emergencia trabajan de forma coordinada para frenar el avance de las llamas.

Respecto a la evolución del incendio durante la madrugada, Valderrama ha reconocido que las previsiones meteorológicas no se cumplieron como se esperaba. Aunque se confiaba en un aumento de la humedad relativa que facilitara las tareas de extinción, finalmente ese incremento fue inferior al previsto y las temperaturas nocturnas se mantuvieron más elevadas de lo esperado, unas condiciones que han dificultado el trabajo de los equipos desplegados sobre el terreno.

Los medios aéreos no podrán trabajar en la zona que más preocupa / Generalitat

Ha incidido en que lo importante es la seguridad de la ciudadanía y ha recordado que en el Cecopi de ayer a las 19 horas se comunicó que podían regresar los vecinos de los barrios afectados en la Vall d'Uixó, de manera que a las 8 horas de la mañana levantado el confinamiento.

La vuelta se hacen dentro de un operativo coordinado por Guardia Civil, policía local, Cruz Roja y Policía de la Generalitat Valenciana siguiendo las recomendaciones de la dirección de la emergencia y operativa de la extinción.

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Valderrama ha sostenido que "es importante que la población retorne a la normalidad" y ha comentado que se dispone de "un amplio dispositivo terrestre en todos los municipios urbanos para proteger las viviendas". En este sentido, anoche se hizo un amplio recorrido ante el posible rebrote para poder actuar con celeridad en caso necesario.