Toros de tres ganaderías para la corrida de este jueves en Palma
Serán lidiados este jueves a partir de las nueve de la noche por el rejoneador Diego Ventura, Morante de la Puebla, una de las grandes figuras de todas las épocas y el torero de la casa, el francés Sebastián Castella
Un total de diez toros pertenecientes a tres ganaderías diferentes han sido desembarcados a primera hora de hoy en los corrales de la plaza palmesana. Serán lidiados este jueves a partir de las nueve de la noche por el rejoneador Diego Ventura, Morante de la Puebla, una de las grandes figuras de todas las épocas y el torero de la casa, el francés Sebastián Castella.
Para la lidia a caballo hay cuatro ejemplares de la de la divisa portuguesa de María Guiomar Cortés de Moura. Todos ellos de capa negra y con pesos que oscilan entre los 595 y 560 quilos. Animales con mucho peso que sustituyen a los inicialmente anunciados de Hdros, de Ángel Sáchez y Sánchez.
Para el toreo a pie han llegado cuatro toros del hierro previsto Juan Pedro Domecq. Están en una banda de peso entre 505 y 475 kilos: negros todos ellos.
La corrida se completa con dos ejemplares del hierro gaditano de Joaquín Núñez del Cuvillo. Uno castaño, el de menor peso de todo el encierro; y, otro negro. Está ganadería, también, está anunciada para el jueves 6 de agosto con la presencia de Roca Rey. De este conjunto saldrán los cuatro toros que se lidiarán más los dos sobreros.
Para esta función y de acuerdo con un comunicado emitido por Funtausa, organizadora del mismo, se espera una gran entrada. Las localidades pueden ser adquiridas en el horario habitual de las taquillas de la plaza y online.
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