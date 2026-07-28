Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
MANIFESTACIÓN 26J MALLORCAAlfonso Rodríguez DESCARTA DIMISIÓNTEMPLO VARIATS CIERRAACREDITACIONES PLAYA PALMA ECLIPSEXAVI HURTADO FÓTOGRAFO MANIFESTACIÓN 26J
instagramlinkedin

Toros de tres ganaderías para la corrida de este jueves en Palma

Serán lidiados este jueves a partir de las nueve de la noche por el rejoneador Diego Ventura, Morante de la Puebla, una de las grandes figuras de todas las épocas y el torero de la casa, el francés Sebastián Castella

Los toros ya están en Mallorca

Los toros ya están en Mallorca / Jaume Soler

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jaume Soler

Jaume Soler

Palma

Un total de diez toros pertenecientes a tres ganaderías diferentes han sido desembarcados a primera hora de hoy en los corrales de la plaza palmesana. Serán lidiados este jueves a partir de las nueve de la noche por el rejoneador Diego Ventura, Morante de la Puebla, una de las grandes figuras de todas las épocas y el torero de la casa, el francés Sebastián Castella.

Para la lidia a caballo hay cuatro ejemplares de la de la divisa portuguesa de María Guiomar Cortés de Moura. Todos ellos de capa negra y con pesos que oscilan entre los 595 y 560 quilos. Animales con mucho peso que sustituyen a los inicialmente anunciados de Hdros, de Ángel Sáchez y Sánchez.

Para el toreo a pie han llegado cuatro toros del hierro previsto Juan Pedro Domecq. Están en una banda de peso entre 505 y 475 kilos: negros todos ellos.

La corrida se completa con dos ejemplares del hierro gaditano de Joaquín Núñez del Cuvillo. Uno castaño, el de menor peso de todo el encierro; y, otro negro. Está ganadería, también, está anunciada para el jueves 6 de agosto con la presencia de Roca Rey. De este conjunto saldrán los cuatro toros que se lidiarán más los dos sobreros.

Noticias relacionadas

Un total de diez toros serán lidiados este jueves

Un total de diez toros serán lidiados este jueves / Jaume Soler

Para esta función y de acuerdo con un comunicado emitido por Funtausa, organizadora del mismo, se espera una gran entrada. Las localidades pueden ser adquiridas en el horario habitual de las taquillas de la plaza y online.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Toros
  • Sociedad
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía Nacional convierte en violenta una protesta pacífica contra la saturación turística en Mallorca
  2. Detenidos en Palma cuatro okupas que avisaron a la Policía cuando el dueño del piso intentó entrar
  3. Vecinos de Sóller retiran hasta 219 bolsas de basuras del arcén de la carretera del desvío
  4. Vecinos de la Llotja multados por denunciar el ruido: 'Estamos a merced de la apisonadora turística
  5. La Policía Nacional carga contra los manifestantes de la protesta contra la saturación turística en Mallorca y alcanza a varios turistas
  6. Salida de Cuba de las hoteleras mallorquinas: Fin a la era liderada por el pionero Gabriel Escarrer
  7. Una gran manifestación en paz, y luego llegó la Policía
  8. Las cargas policiales de la mayor manifestación contra la saturación turística corren como la pólvora por Europa

Toros de tres ganaderías para la corrida de este jueves en Palma

Toros de tres ganaderías para la corrida de este jueves en Palma

Baleares consolida el éxito de la lucha contra la avispa asiática gracias a la colaboración ciudadana

Baleares consolida el éxito de la lucha contra la avispa asiática gracias a la colaboración ciudadana

Vidal lleva al Congreso las cargas policiales del 26-J y reclama la comparecencia de Marlaska y del delegado del Gobierno "si no ha dimitido"

Vidal lleva al Congreso las cargas policiales del 26-J y reclama la comparecencia de Marlaska y del delegado del Gobierno "si no ha dimitido"

La ampliación de la ORA en Palma entrará en vigor el 1 de enero: consulta si tu calle está afectada

La ampliación de la ORA en Palma entrará en vigor el 1 de enero: consulta si tu calle está afectada

Pedro Sánchez anuncia que Zaragoza albergará la futura sede de la Agencia estatal de Salud Pública

Pedro Sánchez anuncia que Zaragoza albergará la futura sede de la Agencia estatal de Salud Pública

Unos 35.000 pacientes crónicos se beneficiarán de la nueva historia clínica compartida entre las residencias públicas de Baleares y el IB-Salut

Unos 35.000 pacientes crónicos se beneficiarán de la nueva historia clínica compartida entre las residencias públicas de Baleares y el IB-Salut

El Palma Futsal suma calidad y visión de juego con el fichaje de Júlio Zanotto

El Palma Futsal suma calidad y visión de juego con el fichaje de Júlio Zanotto

Un conductor ebrio se estrella contra seis vehículos estacionados en la calle Ausiàs March de Palma

Un conductor ebrio se estrella contra seis vehículos estacionados en la calle Ausiàs March de Palma
Tracking Pixel Contents