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El restaurante Singular consolida la cena en el campo de lavandas

El establecimiento colabora con Moda Artesana Mallorca para vestir, cada jueves, camareros y mesas

Los cocineros, preparando la paella en el campo de lavandas

Los cocineros, preparando la paella en el campo de lavandas / B. Font

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Bartomeu Font Sbert

Bartomeu Font Sbert

Palma

Cada jueves, Singular traslada su equipo al campo de lavandas del hotel The Lodge, donde se ubica este restaurante. Allí, entre el aroma inconfundible de esta planta, se ofrece un bufet de paellas (pollo, verduras y marisco), además de otros platos, como gazpacho, ensalada de lechuga y manzana, hummus, burrata con tomate, además de ensaimadas y cocas saladas y dulces del Forn Can Rafel de Búger.

Para estas cenas, el restaurante cuenta con la colaboración de Moda Artesana Mallorca. Para ello, Carme Coll, la responsable del proyecto, ha coordinado diferentes artistas de la moda y la artesanía para vestir las mesas del campo de lavandas y, también, a los camareros.

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Moda Artesana de Mallorca viste la mesa del restaurante Singular cada jueves

Moda Artesana de Mallorca viste la mesa del restaurante Singular cada jueves / B. Font

El hotel The Lodge, situado en la possessió de Gaieta Gran de sa Pobla pertenece al grup Único Hotels. A esta cadena también forma parte el hotel Finca Serena de Montuïri, que ofrece una selección arroces cada martes y sábado. Además, los jueves, las brasas toman el protagonismo con carnes selectas y pescados frescos, que se asan frente a los asistentes, acompañados de guarniciones frescas, coctelería de autor y vinos del viñedo de la finca, elaborados con variedades autóctonas como premsal blanc, callet y giró ros.

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