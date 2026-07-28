Majorica prepara su desembarco en París y nuevos diseños de joyas unisex

La inauguración de la tienda Majorica en Jaume III, que tendrá lugar este 29 de julio, supone “la primera piedra” de una transformación de la firma perlera creada en Manacor hace 130 años, un plan de renovación que vuelve a poner la vista en el mercado internacional, con la apertura de una tienda en París dentro de poco y Londres también en el objetivo. “Tenemos realmente esta ambición de elevar la marca, de elevar el producto, de no ser una marca que fabrica sus perlas y produce sus joyas y las va a vender, sino una marca que diseña sus joyas con perlas, nuestras, hechas en casa, en Manacor, en nuestra fábrica”, explica Isabelle Aberman, CEO de la empresa.

La nueva tienda de Palma que se inaugura este 29 de julio. / @Majorica

La tienda de Jaume III ya muestra el nuevo logo y los colores de la marca y el nuevo concepto del retail, alejándose del mundo del souvenir. En su diseño han trabajado el estudio arquitectónico Marcos Catalán & Marta García Orte y Huguet Mallorca. Esta renovación también llegará a las tiendas de Cort y de Sant Miquel, mientras que las de Manacor y Porto Cristo, de momento, se quedarán igual. Esta última, avanza Aberman, acabará siendo la superflagship de la marca, mucho más que su buque insignia, con un museo sobre la casa perlera.

Las próximas colecciones

Esta renovación de Majorica que lidera Aberman no solo tiene que ver con sus puntos de venta, que se irán transformando progresivamente. También se reflejará en nuevos diseños. Tras el verano, lanzarán la colección otoño-invierno. “Por un lado, hay la parte más clásica de la colección, que es el típico collar de perlas, que es lo que más se vende también, porque un clásico no deja de ser un clásico y estamos muy orgullosos de ello, pero es verdad que hemos rediseñado los cierres para que no parezca el collar de la abuela, para que sea un collar que una chica joven se quiera poner”, apunta la directora general ejecutiva de Majorica. Y, por otra parte, van a tener las colecciones de temporada, mucho más modernas. “Hemos colaborado con diseñadores externos que han trabajado para casas de lujo, como Chloé, Alexander McQueen... que han hecho unas colecciones superinteresantes. Luego estamos desarrollando todo el fine jewelry, producto que estará en las tiendas dependiendo del tipo de consumidora que tenga cada una”, añade Aberman.

1.jpg / Majorica

Más adelante, cerca de Navidad, lanzarán una colección unisex. “Está pensada para chicos que nos compran cada vez más perlas, porque como las llevan los chicos, como Harry Styles... la perla está muy de moda”, apunta la CEO de la firma mallorquina.

La forma en la que Majorica se presentará al mundo, sus campañas de publicidad y su puesta en escena llevarán el sello de Óscar Germade, quien fue director de arte de Vogue España.

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El plan de expansión

Tras entrar en un concurso de acreedores y de arrastrar una crisis durante 20 años, Majorica fue adquirida hace cinco años por Aborbador Capital, perteneciente al inversor francés Gregorio Bontoux Halley. “Desde entonces, la empresa solo ha crecido y hemos cerrado el año pasado en 29 millones, con un balance que no está donde nos gustaría estar, pero porque se está invirtiendo mucho en la marca”, puntualiza Aberman. “Los dos primeros años, que son 2026-2027, es un trabajo de transformación, de mucha inversión, es un trabajo de reinvertir todo lo que ganamos para poder hacer lo que se tiene que hacer, porque si hay que trabajar muy bien los cimientos de esta casa que estamos construyendo, pues no queremos repetir el pasado”, añade la directiva. Según su plan de transformación, el año 2028 será el de consolidar, para “acelerar a partir del 29”. Su plan de expansión contempla abrir entre ocho y diez tiendas por año durante los próximos años, entre 40 y 50 tiendas en total. “Todo lo que estamos haciendo ahora es para preparar este futuro”, incide Aberman.