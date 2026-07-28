Jóvenes con sello propio: la nueva generación de marcas de ropa que nace en Baleares

Convertir una idea en una marca de moda ya no es un objetivo reservado a las grandes empresas del sector. El auge de las redes sociales como escaparate, la venta online y la producción bajo demanda ha abierto la puerta a una nueva generación de jóvenes emprendedores que han encontrado en este sector una forma de desarrollar su creatividad y construir un proyecto propio.

Pero lanzar una firma desde cero sigue siendo un reto. Encontrar financiación, dar con proveedores de confianza, gestionar la producción o hacerse un hueco en un mercado cada vez más competitivo son algunos de los obstáculos que deben superar. A ello se suma, en muchos casos, la dificultad de sacar adelante el negocio mientras compaginan los estudios o un empleo.

Desde el streetwear hasta la moda de autor o las colecciones inspiradas en el Mediterráneo, las propuestas son muy distintas entre sí, aunque todas comparten un mismo objetivo: demostrar que desde Baleares también es posible crear una marca con identidad propia y abrirse camino en un sector dominado por las grandes firmas.

Moda de autor con raíces mediterráneas

Con solo 26 años, Aina Bennasar Collado ha conseguido hacerse un nombre en la moda de autor. La creadora de Bennasar Studio llegó a un máster sin conocimientos técnicos de costura y, apenas unos meses después, obtuvo el Premio a la Mejor Diseñadora de Baleares en Art Jove 2024 con su colección Sal que cura. A ese reconocimiento le siguió una Mención Especial en los Mallorca Design Day 2025 gracias a Liquen, una propuesta inspirada en la naturaleza y el Mediterráneo.

Su marca nació tras comprobar que su trabajo tenía recorrido más allá del ámbito académico. Desde entonces desarrolla colecciones en las que combina sedas, porcelana o lana de oveja mallorquina para crear piezas únicas con un marcado carácter artesanal.

Para Bennasar, el mayor reto no ha sido diseñar, sino construir una empresa desde cero. Compagina su trabajo con las horas que dedica al estudio, donde asume todas las tareas del proyecto: desde el diseño y la confección hasta la comunicación y la gestión del negocio. “Emprender significa asumir muchos papeles a la vez”, explica.

Su objetivo pasa ahora por presentar Bennasar Studio en la 080 Barcelona Fashion sin renunciar a la esencia artesanal y a la producción limitada que define sus colecciones.

Aina Bennasar Collado creadora de Bennasar Studio / .

De un trabajo universitario a una marca propia

La historia de Moreta, creada por Claudia Palmer, comenzó en un aula universitaria. Lo que nació como un proyecto académico acabó convirtiéndose en una firma inspirada en la esencia mediterránea después de que sus amigas la animaran a desarrollar la idea.

Durante el verano siguiente trabajó intensamente en la marca y, en marzo de este año, lanzó su tienda online. La respuesta superó todas sus expectativas y buena parte del crecimiento llegó gracias a Instagram, donde creadoras de contenido comenzaron a mostrar sus diseños, acercándolos a miles de jóvenes.

Inspirada por la naturaleza, el arte y los paisajes de Mallorca, Palmer reconoce que diseñar siempre ha sido la parte más sencilla del proceso, lo realmente complejo ha sido aprender a gestionar un negocio mientras continúa con sus estudios universitarios. “Detrás de una marca hay mucho más que diseñar prendas: hay que crear la web, gestionar pedidos, atender a las clientas, hablar con proveedores o llevar las redes sociales”, explica.

Su sueño es seguir creciendo hasta el punto de encontrarse algún día con una desconocida vistiendo una de sus prendas en cualquier playa de Mallorca.

Claudia Palmer creadora de Moreta / .

Aprender sobre la marcha

Si hay algo que comparten los fundadores de Prophet es la sensación de haber aprendido sobre la marcha. La marca comenzó a gestarse en el verano de 2024 y tomó forma meses después, cuando sus impulsores empezaron a desarrollar la identidad visual junto al cofundador y director creativo, Sergi Martínez.

La falta de experiencia les obligó a enfrentarse por primera vez a la búsqueda de proveedores, la planificación de colecciones o la gestión empresarial, un aspecto que consideran el mayor desafío para quienes emprenden siendo jóvenes. “Nos lanzamos al vacío y todo es nuevo para nosotros”, reconocen.

La firma apuesta por prendas streetwear de edición limitada y con una fuerte vinculación a Baleares. Su colección BLR 141, inspirada en el código postal 07141, y la sudadera con la bandera de Mallorca se han convertido en algunos de sus diseños más reconocibles. Para sus creadores, ofrecer una identidad propia es la única forma de diferenciarse en un mercado donde, aseguran, “las marcas de ropa aparecen hasta debajo de las piedras”.

Eduard Pascual, Marc Ferrer, Sergi Martínez y Joan Pérez (productora Galgos) creadores de Prophet / .

Mucho más que diseñar ropa

Aunque sus proyectos son diferentes, los tres coinciden en que crear una marca de moda implica mucho más que dibujar prendas. Detrás de cada colección hay meses de investigación, búsqueda de materiales, negociación con proveedores, sesiones de fotografía, estrategia en redes sociales y una constante gestión empresarial que, en la mayoría de los casos, asumen ellos mismos.

También comparten otra idea: el momento perfecto para emprender nunca llega. Por eso defienden que la constancia, la identidad propia y la capacidad para aprender de los errores son las herramientas más importantes para abrirse camino en un sector tan competitivo como el de la moda.

En un mercado dominado por las grandes cadenas y la producción masiva, esta nueva generación de emprendedores demuestra que desde Baleares también es posible construir marcas con personalidad propia, donde la creatividad, la artesanía y el vínculo con el territorio se convierten en el principal elemento diferenciador.