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INCENDIO FORESTAL

Extinguido el incendio en Navalcán (Toledo) tras 10 horas de intensos trabajos y un operativo de 75 efectivos

A las 22:32 horas del lunes el incendio fue completamente extinguido; y en total participaron 75 efectivos, con cuatro medios aéreos y once terrestres

Infocam ha declarado un nuevo incendio forestal este lune en Toledo en Navalcán

Infocam ha declarado un nuevo incendio forestal este lune en Toledo en Navalcán / Infocam

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María Saiz

El incendio forestal declarado ayer lunes en el término municipal de Navalcán quedó completamente extinguido a las 22:22 horas del mismo día tras diez horas de intervención. Los trabajos de extinción contaron con un dispositivo del Plan Infocam, compuesto por 75 efectivos y 15 medios terrestres y aéreos.

El fuego fue declarado a las 12:32 horas del lunes después del aviso de un particular. Rápidamente, un dispositivo de extinción, en el que participaron medios terrestres y aéreos, se trasladaron a la zona con el objetivo de impedir que el incendio pudiera propagarse en una jornada marcada por el aviso de las altas temperaturas y el elevado riesgo de incendios forestales.

Según los datos oficiales del sistema Fidias, dependiente del Gobierno de Castilla-La Mancha, en las labores de extinción participaron 75 efectivos y un total de 15 medios, cuatro medios aéreos y once terrestres. Gracias a la rápida intervención del operativo, el incendio pudo ser controlado durante la tarde (18:20 horas) y finalmente quedó extinguido a las 22.22 horas del lunes 27 de julio, sin que fuera necesario mantener dispositivos de vigilancia durante la madrugada.

La rápida actuación evitó que este nuevo incendio adquiriera una mayor dimensión en un momento especialmente delicado para la provincia de Toledo, que continúa muy pendiente de la evolución del gran incendio declarado días atrás en el límite con Ávila.

2.000 hectáreas calcinadas por el momento en la provincia de Toledo

Por el momento, las autoridades siguen sin concretar tanto la superficie afectada como el origen del fuego.

Los incendios forestales que azotan Toledo, con especial relevancia el de Almorox y el de Ávila que ha llegado a la provincia, han calcinado hasta la fecha alrededor de 2.000 hectáreas en territorio toledano. A falta de conocer los detalles del reciente incendio en Navalcán. Y en total hasta 6.200 toledanos han sido evacuados de sus casas.

Noticias relacionadas

A última hora de ayer lunes, nueve de las once localidades toledanas evacuadas comenzaron su realojo. Los municipios aún afectados por los incendios son: la Iglesuela del Tiétar y Sartajada, además de las dos urbanizaciones de Almorox: urbanizaciones de parque El Romillo y El Pinar de Almorox.

Fuente: El Periódico de España

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