Víctor Resco, profesor de ingeniería forestal: "Hemos entrado en la era de incendios que queman con la intensidad de varias bombas atómicas"

Mientras el fuego se extiende por la provincia de Ávila, la Sierra Oeste de Madrid, Toledo y también por la provincia de Castellón, los expertos advierten de la complejidad de estos nuevos incendios. El de Ávila, con más de 50.000 hectáreas calcinadas, ya es considerado el mayor registrado en la historia reciente de España. En la zona occidental de Madrid la superficie quemada ya supera las 25.000 hectáreas, y en el incendio declarado el sábado en la Vall d'Uixo, en Castellón, ya van por más de 7.000.

"Hemos entrado en la era de los incendios que no se pueden apagar. Son incendios que queman con la intensidad de varias bombas atómicas y, por tanto, su extinción es muy compleja", advierte Víctor Resco de Dios, profesor de Ingeniería Forestal de la Universidad de Lleida, en declaraciones a la plataforma Science Media Centre España. "Queman con tanta intensidad por toda la energía almacenada en los montes, en forma de biomasa, y por toda la energía desecante de la atmósfera, fruto de quemar combustibles fósiles de manera indiscriminada", añade. Si a ello se suman unas condiciones meteorológicas y topográficas adversas, se dan las circunstancias perfectas para la expansión descontrolada del fuego.

Ante una situación de incendio "fuera de capacidad de extinción", Resco de Dios explica que las opciones son limitadas. "Se pueden atacar las partes que están dentro de capacidad, como los flancos o la cola. Según las circunstancias, la única opción es evacuar la zona, incluso para los bomberos, pues corren grave peligro", asevera.

En cuanto a las medidas a adoptar el profesor de la universidad catalana utiliza el símil de un paciente con una infección que tras la visita al médico tiene dos opciones: seguir la pauta de medicación o no tratarse. "Nosotros ahora mismo somos ese paciente que no está tomando la medicación. No tenemos que acostumbrarnos a esta situación, ya que con la prevención y otras medidas podemos doblegar a los incendios", opina.

Entre esas medidas menciona mejorar en el establecimiento de una cultura de riesgo e incorporar en la cadena de mando a analistas de incendios y a especialistas en planificación y logística. Pero, sobre todo, gestionar el combustible. "Nadie está preparado a enfrentarse con incendios que tienen la potencia de 23 bombas atómicas, que es la energía de este complejo de incendios", asegura.

Insiste en la importancia de aligerar la carga de combustible Jesús S. Notario del Pino, profesor titular del departamento de Biología Animal, Edafología y Geología de la Universidad de La Laguna, en Tenerife. "La masa de combustible ha crecido mucho a lo largo de las últimas décadas, como consecuencia, sobre todo, del abandono del medio rural y algo así no se arregla fácilmente a corto plazo", señala también en la plataforma Science Media Centre España. "No creo que existan soluciones milagrosas, como tampoco económicas, para un problema de esta magnitud", añade. "Como suelen repetir muchos especialistas e ingenieros de montes: lo que no gestionemos nosotros, lo gestionará el fuego".

A la carga de combustible, las condiciones meteorológicas desfavorables o las dificultades que pueda plantear el relieve, entre las causas de que esté costando tanto estabilizar estos incendios añade la existencia de viviendas, núcleos de población y urbanizaciones, lo que se conoce como "interfaz urbano-forestal". "Suelen ser objetivo prioritario en las tareas de evacuación y extinción, lo que obliga a distraer una cantidad variable de recursos, aunque sea temporalmente", explica.

En relación con la actuación en incendios que exceden la capacidad de extinción plantea la eliminación de combustible donde sea factible, algo, reconoce, "tremendamente complicado" por la rápida capacidad de propagación del fuego y la generación de focos secundarios debido a la emisión de pavesas que pueden viajar por el aire.

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"Desde la distancia, tengo la impresión de que no estamos preparados del todo. De hecho, basta mirar a nuestro entorno geográfico más cercano, Portugal, Francia, Italia, Grecia, para darse cuenta de que es un problema de ámbito supranacional", zanja.

Fuente: El Periódico de España