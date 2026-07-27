Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
MANIFESTACIÓN 26J MALLORCAAlfonso Rodríguez DESCARTA DIMISIÓNTURISTA DETENIDO HERIR SUEGROPROHENS CARGAS POLICIALES MANIFESTACIÓNVECINOS LLOTJA MULTADOS DENUNCIAR RUIDO
instagramlinkedin

Francia

Tres mujeres apuñaladas en París por un individuo detenido por la policía

El ministro francés del Interior, Laurent Núñez, explicó en conferencia de prensa que no corre peligro la vida de ninguna de estas tres mujeres, de 19, 24 y 36 años, aunque dos de ellas están en situación de "urgencia absoluta"

French police officers drive a car after the 2026 World Cup semi final football match between France and Spain at Place de la Bastille in Paris on July 14, 2026. (Photo by Martin LELIEVRE / AFP)

French police officers drive a car after the 2026 World Cup semi final football match between France and Spain at Place de la Bastille in Paris on July 14, 2026. (Photo by Martin LELIEVRE / AFP) / MARTIN LELIEVRE / AFP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

París

Tres mujeres fueron apuñaladas este lunes en París por un individuo detenido rápidamente después por un policía fuera de servicio y que está siendo objeto de investigación para determinar el móvil de la agresión.

El ministro francés del Interior, Laurent Núñez, explicó en conferencia de prensa que no corre peligro la vida de ninguna de estas tres mujeres, de 19, 24 y 36 años, aunque dos de ellas están en situación de "urgencia absoluta".

Núñez, que comparecía al término del Consejo de Ministros, precisó que el arresto del sospechoso se produjo hacia las 11.30 hora local (9.30 GMT) en torno a la Puerta de Clichy, en el distrito XVII, al noreste de la ciudad.

El ataque se produjo con dos cuchillos de cocina y las dos mujeres que se encuentran más graves fueron alcanzadas una en la espalda y la otra en el abdomen.

El ministro, que rindió homenaje al agente que consiguió reducir al presunto autor de los hechos, dijo que el individuo dio una identidad que se está verificando, ya que no llevaba documentos encima.

También pidió prudencia a la hora de avanzar las posibles motivaciones de su acción y avanzó que sus primeras explicaciones eran "incoherentes".

Noticias relacionadas

Núñez insistió en que serán las autoridades judiciales las que determinarán el móvil del suceso.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fin de una era: Las hoteleras mallorquinas salen de Cuba con una deuda que lastra sobre todo a Iberostar
  2. Decenas de miles de personas vuelven a tomar Palma para exigir límites al turismo en Mallorca
  3. Salida de Cuba de las hoteleras mallorquinas: Fin a la era liderada por el pionero Gabriel Escarrer
  4. La alerta por lluvias y tormentas deja 200 vuelos retrasados y una quincena cancelados
  5. Detenidos en Palma cuatro okupas que avisaron a la Policía cuando el dueño del piso intentó entrar
  6. El auge de los bares chinos en Palma: las familias asiáticas toman el relevo de los negocios de barrio
  7. La Policía Nacional carga contra los manifestantes de la protesta contra la saturación turística en Mallorca y alcanza a varios turistas
  8. Un incendio forestal quema media hectárea de pinar en Cala Murada, en Manacor

Can Biel Felip, el templo de los variats en Palma, echa el cierre: "Nos despedimos de una etapa que ha marcado nuestras vidas"

Can Biel Felip, el templo de los variats en Palma, echa el cierre: "Nos despedimos de una etapa que ha marcado nuestras vidas"

VÍDEO | Convocan en Palma una concentración de urgencia para exigir la dimisión del Delegado del Gobierno de Baleares

Pedro Sánchez, en el incendio de la Vall d'Uixó: "Quedan horas difíciles, horas complejas"

Pedro Sánchez, en el incendio de la Vall d'Uixó: "Quedan horas difíciles, horas complejas"

El Hotel YNAIRA y Aires de Japón se unen para ofrecer una nueva experiencia gastronómica en Ariany

El Hotel YNAIRA y Aires de Japón se unen para ofrecer una nueva experiencia gastronómica en Ariany

Detenido un turista británico por herir de gravedad a su suegro en un hotel de sa Coma

Detenido un turista británico por herir de gravedad a su suegro en un hotel de sa Coma

Més exige la dimisión del delegado del Gobierno por la actuación de la Policía Nacional en el 26J: "Fue una respuesta irresponsable e indecente"

Més exige la dimisión del delegado del Gobierno por la actuación de la Policía Nacional en el 26J: "Fue una respuesta irresponsable e indecente"

Jorge Rey impone su velocidad en el ‘Memorial Guillem Ramis’

Jorge Rey impone su velocidad en el ‘Memorial Guillem Ramis’

DIRECTO | Díaz Ayuso atiende a los medios de comunicación desde el Puesto de Mando Avanzado

Tracking Pixel Contents