Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
HOTELERAS MALLORQUINAS EN CUBAECLIPSE SOLAR EN MALLORCABARES CHINOS EN PALMAMANIFESTACIÓN 26JPRISIÓN POR CORTAR FRENOS DEL COCHE
instagramlinkedin

INCAPACIDAD TEMPORAL

Los médicos inspectores de la Seguridad Social denuncian retrasos de 730 días en las bajas: "Una demora inaudita"

El colectivo lleva meses de movilizaciones y critica el colapso del sistema de Incapacidad Temporal

Los médicos inspectores en reciente movilización (archivo)

Los médicos inspectores en reciente movilización (archivo) / SIMEDISS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Nieves Salinas

Los médicos inspectores de la Seguridad Social, que llevan meses de movilizaciones por sus condiciones de trabajo, vuelven este lunes el colapso del sistema de Incapacidad Temporal (IT). Desde SIMEDISS, el sindicato que representa al colectivo, su secretaria general, Silvia Ledo, señala a EL PERIÓDICO que siguen "luchando en defensa de todos, mientras el sistema cada vez va más a la deriva: superamos los 730 días en la primera valoración de incapacidad y vemos las solicitudes de valoración de incapacidad permanente (IP), a instancia de parte, con una demora inaudita de más de medio año cuando siempre se ha citado en menos de un mes".

Este lunes, como vienen haciendo cada día 27 a lo largo de los últimos meses, los médicos inspectores vuelven a la huelga convocados por SIMEDISS. Critican que esas demoras tienen una "repercusión muy grave sobre todo para el ciudadano enfermo en situación de vulnerabilidad económica, que no está en activo o que no cobra ninguna prestación económica".

Medidas resolutivas

El sindicato vuelve a poner sobre la mesa sus condiciones laborales: son muy pocos -unos 478 médicos en toda España- para la carga de trabajo que tienen. Se quejan de que se está "priorizando, cada día más, la valoración médica no presencial exenta de rigor pretendiendo con ello equiparar el acto médico a un simple acto administrativo, lo que supone una indefensión absoluta para el ciudadano y para nuestro colectivo".

"En vez de adoptar medidas resolutivas y establecer estrategias de solución permanente que puedan revertir la situación, se han ido tomando decisiones arbitrarias e irresponsables que cada vez han ido vulnerando más derechos de este colectivo y de la ciudadanía a la que nos debemos, alcanzando a fecha actual una situación que hace inviable el poder trabajar a este colectivo con rigor y dentro de la legalidad, deteriorándose la gestión hasta el colapso actual", señalaba SIMEDISS en una carta dirigida a titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Movilizaciones

La Administración, señalaba recientemente Silvia Ledo a este periódico, debe dotar de medios humanos y técnicos al Sistema Nacional de Salud para tratar "en tiempo y forma las diferentes patologías".

Noticias relacionadas

Además, "debe dotar de médicos y medios a la Inspección para control de la situación de IT, así como supervisar el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en las empresas y debe dotar de plazas MIR suficientes la especialidad de Medicina del Trabajo para facilitar el cumplimiento de la ley".

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

  • Seguridad Social
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fin de una era: Las hoteleras mallorquinas salen de Cuba con una deuda que lastra sobre todo a Iberostar
  2. Decenas de miles de personas vuelven a tomar Palma para exigir límites al turismo en Mallorca
  3. Salida de Cuba de las hoteleras mallorquinas: Fin a la era liderada por el pionero Gabriel Escarrer
  4. La alerta por lluvias y tormentas deja 200 vuelos retrasados y una quincena cancelados
  5. Detenidos en Palma cuatro okupas que avisaron a la Policía cuando el dueño del piso intentó entrar
  6. El auge de los bares chinos en Palma: las familias asiáticas toman el relevo de los negocios de barrio
  7. La Policía Nacional carga contra los manifestantes de la protesta contra la saturación turística en Mallorca y alcanza a varios turistas
  8. Un incendio forestal quema media hectárea de pinar en Cala Murada, en Manacor

Los vecinos de Palma denuncian una actuación policial "indiscriminada y desproporcionada" en la protesta contra la masificación

Los vecinos de Palma denuncian una actuación policial "indiscriminada y desproporcionada" en la protesta contra la masificación

Desde las taquicardias y el dolor de cabeza hasta el ictus: así puede afectar el humo de los incendios a la salud

Desde las taquicardias y el dolor de cabeza hasta el ictus: así puede afectar el humo de los incendios a la salud

DIRECTO | Marlaska preside el CECOD en Navalcarnero (Madrid)

Llucmajor frena las obras del polígono de Son Fosquet dos meses después de destaparse la investigación de la Guardia Civil

Llucmajor frena las obras del polígono de Son Fosquet dos meses después de destaparse la investigación de la Guardia Civil

Carlos Gutiérrez, veterinario: “Tu gato no piensa que lo has abandonado cuando sales de casa, sabe que volverás y te espera”

Carlos Gutiérrez, veterinario: “Tu gato no piensa que lo has abandonado cuando sales de casa, sabe que volverás y te espera”

Menys Turime, Més Vida denuncia una "violencia desmesurada" contra personas pacíficas de la Policía Nacional en Palma: "Nos tuvimos que encargar de los heridos"

Menys Turime, Més Vida denuncia una "violencia desmesurada" contra personas pacíficas de la Policía Nacional en Palma: "Nos tuvimos que encargar de los heridos"

Desconvocada la huelga del metal tras pactarse una subida salarial del 18 % en cuatro años

Desconvocada la huelga del metal tras pactarse una subida salarial del 18 % en cuatro años

VÍDEO | La Policía Nacional convierte en violenta una protesta pacífica contra la saturación turística en Mallorca

Tracking Pixel Contents