Juan Carlos I monta con Rafa Nadal un cumpleaños en Palma

La relación paternofilial existente entre Juan Carlos I y Rafa Nadal cuenta con un nuevo capítulo en Mallorca. El Rey y el tenista han conjugado esfuerzos para montarle una fiesta de cumpleaños en Mallorca a un amigo común, el empresario Miguel Arias ligado al auge de Puerto Portals y asociado al emblemático restaurante Flanigan. Al ágape asistieron al completo los miembros de la Familia Real, a excepción de la rama de Felipe VI. En concreto, la Reina Sofía que se reencontraba así con su esposo en Marivent siete años después, sus hijas las Infantas Elena y Cristina, así como los hijos de ambas y por tanto nietos de los Reyes.

«Me la habéis liado», fue la reacción espontánea de Arias ante el inesperado regalo de cumpleaños de sus amigos, urdido en completo secreto por Juan Carlos I y Nadal. De hecho, la última visita del Rey Emérito a Mallorca reunió asimismo a los tres personajes en sa Fortalesa de Mallorca el 19 de octubre de 2019, con motivo del enlace nupcial del catorce veces ganador de Roland Garros con María Francisca Perelló. El empresario ahora agasajado formaba parte del pequeño séquito de los Reyes, y se sentó a su mesa.

Los conocedores del encuentro a manteles destacan que «los dos (Juan Carlos y Nadal) se han confabulado para montar el homenaje de cumpleaños». Arias llevó a cabo el lanzamiento de la estación de esquí de Baqueira Beret, también ligada a la Familia Real, antes de recalar en Mallorca. Dentro de la diversificación deportiva a la que se ha sometido el tenista mallorquín tras abandonar las pistas, el restaurador se considera culpable de «darle un empujoncito para que aprendiera a esquiar».

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Juan Carlos I llegó el domingo a la isla que añora, y de la que se alejó por indicaciones de su hijo y sucesor. Su estancia se prolongó apenas durante 24 horas. De acuerdo con las personas que han compartido su estancia, «el reencuentro significó un momento de felicidad para el Rey, que también se ha ido esta mañana (por ayer) muy a gusto». El penúltimo monarca español no coincidió en la isla con Felipe VI ni con Letizia Ortiz, que el domingo compartieron la jornada con evacuados de los incendios de la capital.