Hola activistas, adiós Mundial

Le acompaño en el sentimiento, amigo. La vida es eso que pasa entre los mundiales de fútbol. La cotidianidad irrumpe sin demora en estas islas de más turismo y menos vida con casi 20 millones de visitantes al año. Le cuento las últimas noticias. La criminalización de la protesta social gana terreno en Mallorca mientras que las polémicas por el Mundial se convierten en anécdotas y caen por su propio peso como las teorías conspirativas, tan seductoras para llenar horas de tertulia aquí y allá.

Mientras usted se recupera, le comparto un puñado de verdades y algunas dudas. Pensemos juntos. La segunda caña se la invito yo. Las célebres jóvenes de Santa Maria, señaladas como parte de un grupo criminal según la Guardia Civil, pero no por la Justicia, ¿habrán festejado el triunfo de España? Es probable que esta línea de investigación no haya sido debidamente estudiada con la seriedad necesaria.

Venga, amigo, no se ponga triste. A Lamine y Nico Williams les quedan un par de mundiales por delante. Para volver al estado de delirio hay que esperar cuatro años más. Ni se imagina la desesperación que sufre un argentino hasta 2030. La cuenta regresiva es larga. ¡Fuerza, campeón del mundo!

En este camino extenso y sinuoso, de idas y vueltas, sabemos que habrá distracciones como pretemporadas, fichajes, partidos amistosos, liga, derbis aburridos, el sueño del ascenso del Baleares (¡allí estaremos!), la vuelta del Mallorca a primera, el adiós de Cristiano, el futuro de Messi, el nuevo proyecto de Marcelo Bielsa, cómo seguirá la carrera de Mbappé, el debut de Vinicius con su nuevo rostro. Así, hasta el torneo global que organizarán España, Portugal y Marruecos con ramificaciones en Argentina, Uruguay y Paraguay. Entretanto, para no perder la costumbre y atravesar de la mejor manera esta calima insoportable hasta el próximo Mundial, podemos abonar algún complot inconducente y siempre necesario para distraernos de lo importante.

Los dueños de Mallorca, las fuerzas de seguridad y los parlamentarios autonómicos multipropietarios es probable que estén de acuerdo con machacar un rato más a estas jóvenes indisciplinadas que dañan inmobiliarias. Es evidente: siempre es más saludable ahondar y elucubrar teorías conspirativas que aceptar el amor indisimulable e irresistible por los fondos buitre, que no tienen patria ni bandera. Eso sí, campeones, podrían ser más sofisticados y elegantes. Se nota mucho. En cambio, todos los grupos políticos municipales de Santa Maria aprobaron por unanimidad reclamar actuaciones policiales y judiciales bajo el principio de legalidad, un valor oscilante en el reciente torneo.

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan no pudo participar tras denegársele la entrada a Estados Unidos a pesar de que contaba con acreditación oficial. También Donald Trump, galardonado con el Premio FIFA de la Paz, reclamó a su amigo Gianni Infantino, que se quitara la sanción por tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun, generando duras críticas de la UEFA. Qué lindo todo. Se nota mucho.