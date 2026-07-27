Las experiencias para vivir el eclipse en Mallorca que todavía puedes reservar: del mar a las azoteas más privilegiadas

Poder ver el horizonte despejado, raso, sin montañas ni edificios que tapen un milímetro el momento álgido del eclipse total de sol es uno de los mayores privilegios astronómicos que se podrán disfrutar en varias décadas en Mallorca. La buena ubicación se ha convertido en un reclamo para observar con detenimiento cómo la luna tapa al sol y el día se convierte en oscuridad. Desde una salida organizada en barco para contemplarlo mar adentro hasta terrazas de hoteles en la Serra de Tramuntana o azoteas frente a la bahía de Palma, todavía quedan experiencias disponibles para quienes quieran convertir el histórico 12 de agosto en una jornada difícil de olvidar.

Eclipse en Mallorca desde el mar

Una de las propuestas más atractivas será vivir el eclipse desde el mar. La Asociación de Navegantes del Mediterráneo ha organizado una jornada abierta tanto a socios como a cualquier persona que quiera inscribirse, siempre que queden plazas, que combinará divulgación científica, navegación y la observación del fenómeno astronómico desde las embarcaciones.

«Ya que el eclipse cae entre semana decidimos montar un evento de jornada completa», explica el vicepresidente de la entidad, Carlos Hellín. La propuesta comenzará con una charla del astrofísico mallorquín Alberto Rebassa antes de que una veintena de embarcaciones zarpen desde el Club Nàutic sa Ràpita rumbo a un punto del mar desde el que contemplar el fenómeno. «Repartiremos gafas homologadas para todos los asistentes. Hemos incidido mucho en la seguridad y esperamos que salga todo perfecto», señala. Después, cerca de un centenar de personas compartirán una cena en el club náutico. «Somos navegantes. Vivir el eclipse desde nuestros barcos, con la familia y los amigos a bordo, sin estrés y sin la masificación de cualquier terraza en agosto, creemos que es el plan acertado», resume.

Serra de Tramuntana para disfrutar del fenómeno astronómico

La Serra de Tramuntana también ofrecerá uno de los escenarios más privilegiados para contemplar los 90 segundos de oscuridad. En Estellencs, el Hotel Maristel aprovechará su terraza orientada al Mediterráneo para celebrar Sabores de la Vía Láctea, un menú degustación inspirado en el universo cuyo plato principal recibe el nombre de Eclipse Solar. «Intentamos darle un poco de empaque a un evento que solo dura un minuto y medio. Queremos complementarlo con una experiencia gastronómica y de vida para que se vayan con un recuerdo especial», explica el director del establecimiento, Matias Mut.

El evento, abierto también a personas que no estén alojadas, dispone de unas 80 plazas y ya tiene reservado alrededor del 75% del aforo. «No buscamos hacer una fiesta mastodóntica. Es un evento de relajación y paz. Tenemos muy poca contaminación lumínica y las estrellas se ven de una manera excepcional», añade Mut, que intentará que sus clientes alojados disfruten del día cerca para evitar las restricciones de tráfico previstas en la Serra.

Vistas privilegiadas desde la bahía de Palma

La expectación también se deja notar en otros establecimientos de la zona. El recién inaugurado Gran Margalida, en Banyalbufar, ya ha completado las reservas para esa noche con un menú especial. «En cuanto abrimos el motor de reservas se agotaron las plazas para alojarse», explican desde el hotel, donde las habitaciones para el 12 de agosto parten de unos 1.000 euros.

Playa de Palma será otro de los grandes balcones naturales para seguir el eclipse. Su orientación hacia el oeste y las vistas abiertas sobre la bahía han llevado a varios hoteles a diseñar propuestas específicas para esa tarde. Pure Salt Luxury Hotels celebrará la jornada de forma simultánea en Playa de Palma, Port Adriano y Port de Sóller (en este último no tendrán visibilidad) bajo el lema «El espectáculo esté en el cielo. El sabor, en la mesa». La propuesta, abierta al público desde 40 euros, incluye música en directo, menús degustación y gafas homologadas para observar el fenómeno con seguridad.

Vistas del Hotel Garonda en Playa de Palma. / Pure Salt

Propuestas específicamente creadas para la ocasión

«Vemos este eclipse como la excusa perfecta para detener el tiempo y brindar frente al Mediterráneo. Solo tendrán que dejarse sorprender por un menú inspirado en la transición de la luz a la oscuridad. De todo lo demás nos ocupamos nosotros», explica la directora de Operaciones de Pure Salt Luxury Hotels, Aina Amengual.

También en Playa de Palma, el Katagi Blau, ubicado en la azotea en el Iberostar Selection Llaut Palma, ha preparado una experiencia para solo 40 comensales. El restaurante combinará un menú de inspiración asiática y mediterránea con unas vistas privilegiadas. «Lo especial es que reúne un fenómeno astronómico excepcional y una propuesta creada específicamente para esa noche», cierra el director del hotel, Jonatan Herreros.