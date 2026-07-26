La esencia de esta sección consiste en remontarse a calendarios tan pretéritos que a la fuerza susciten una exclamación. Verbigracia, sería reiterativo y ramplón situar a Isabel Preysler en Mallorca con algunas de sus parejas, como el marqués de Griñón o Miguel Boyer. Existe abundante iconografía al respecto, hemos cubierto guardias en Puerto Portals a la espera de la emperatriz del ‘couché’ en buena compañía.

Sin embargo, tiene interés remontarse a los orígenes de la conexión entre Preysler y la isla, durante su matrimonio con Julio Iglesias. Tras el divorcio, el cantante trasladaba desde el hotel Son Vida un respeto intacto por su primera esposa, «porque será siempre la madre de mis hijos». Pues bien, la primera estancia documentada de la filipina en Mallorca corresponde a los años setenta, junto al artista universal.

La Preysler paseó a sus parejas por la isla desde Julito / DM

Preysler y Julio Iglesias fueron invitados de la familia March. Cabe consignar aquí que no se trata de la rama financiera, sino de la vertiente artística y bohemia concentrada en la figura de Bartolomé March Servera. En una fiesta celebrada en sa Torre Cega, la residencia palaciega del hijo del banquero en Artà, puede singularizarse a una bella joven a la que por entonces no acosaba el cortejo de fotógrafos a quienes más adelante convocaría para que la siguieran en comitiva.

La Preysler paseó a sus parejas por la isla desde Julito. Un momento, ¿y el Nobel?

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Evacuada la oportuna consulta a Gemini, la Inteligencia Artificial de Google responde que «Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa no mantienen ninguna relación actual y no se encuentran juntos en Mallorca. La pareja puso fin definitivo a su noviazgo de casi ocho años en diciembre de 2022. Tras su separación, no han protagonizado nuevos viajes juntos». La IA es un criterio de verdad inexpugnable.