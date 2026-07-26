Aagesen carga contra los discursos negacionistas en plena oleada de incendios: "Cada alegato contra el cambio climático alimenta las llamas"

España está registrando en estos momentos el incendio más grande de los últimos 50 años que, según ha adelantado este domingo la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, solo en la provincia de Ávila ya ha calcinado más de 50.000 hectáreas. Los últimos recuentos apuntan a que, en total, este año ya se han quemado más de 153.000 hectáreas en el conjunto de España lo que, en la práctica, equivale a seis veces más que el año anterior por estas mismas fechas. El líder de Vox, Santiago Abascal, afirmó hace unos días que estos "desastres" repetidos son culpa del "fanatismo climático" del Gobierno. Frente a esto, Aagesen se ha mostrado contundente y, en respuesta a preguntas de los periodistas, ha afirmado que "el único fanatismo que hay es el negacionista, el que no se ancla en la ciencia, en la información veraz y en la realidad".

La vicepresidenta ha afirmado que "los gobiernos con negacionistas son un peligro para la población" y que "la verdadera prioridad nacional debería ser luchar contra el cambio climático"

Durante su intervención desde el puesto de mando avanzado de Navalcarnero (Madrid), donde este domingo se ha desplazado para reunirse con los responsables de los dispositivos de emergencias que operan en la zona, Aagesen ha afirmado que "cada intervención y cada alegato en contra de la evidencia científica, de la realidad, del cambio climático, lo que hace es alimentar los incendios" y otros episodios extremos como las inundaciones vividas en España en los últimos años como, por ejemplo, la dana de Valencia. "Los gobiernos con negacionistas son un peligro para la población", ha declarado Aagesen quien, además, en una clara alusión al discurso del grupo de extrema derecha, ha aprovechado para reivindicar que "la prioridad nacional no puede ser hacer ciudadanos de primera y de segunda en este país. La verdadera prioridad nacional debería ser luchar contra el cambio climático".

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Aagesen ha vuelto a hacer hincapié en que, según indica la ciencia, España es uno de los puntos rojos del cambio climático y que, por eso mismo, "no podemos esperar a que vuelvan a ocurrir situaciones de este tipo sino que tenemos que actuar con anticipación". En este sentido, la ministra ha recordado que el Gobierno hace ya un año que ha propuesto la creación de "un pacto de estado frente a la emergencia climática" para acelerar el despliegue de medidas de prevención y preparación ante el aumento de extremos climáticos y desastres naturales de todo tipo. "El trabajo conjunto que estamos viendo en los incendios de este verano debería verse reflejado en ese pacto país. Por eso mismo, animo con mano tendida a que todos sigamos trabajando de forma unida para elaborar respuesta colectiva ante esas grandes amenazas de una España que es vulnerable ante el cambio climático", ha reivindicado este domingo.