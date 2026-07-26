120 minutos de infarto y taquicardia

En el bar nadie miraba el móvil ni la barra, todos con los ojos puestos en la pantalla y el estómago hecho un puño. Los argentinos coreaban Muchachos con el alma, convencidos de que el diez seguía tirando de ellos desde algún sitio allá en el infinito. Nosotros tirábamos de santoral entero y nos comíamos las uñas una a una.

La prórroga cambió el pulso de la noche. Cada balón al larguero dejaba sin aire a media sala. Llegó el gol y por supuesto el bar se vino abajo.

Después ya no hubo manera de controlar nada. La calle se llenó en minutos, con bocinazos que no iban a ningún sitio y gente subida donde no debía. La plaza de las Tortugas acabó de piscina improvisada, sin que a nadie le importara demasiado el color del agua.

Hubo abrazos con desconocidos, algún beso robado y cánticos que no pararon en toda la noche. Simplemente inolvidable. Con esa alegría aún pegada al cuerpo, vamos con lo que ha dejado esta semana la crónica social.

Cena de verano

El Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Balears volvió a reunir a los suyos en su cena de verano, una cita que gana peso en la agenda del sector.

El ambiente fue cordial y sin prisas. Colegiados, colaboradores e invitados aprovecharon para charlar y estrechar lazos más allá de la oficina.

También salió la conversación seria, sobre el papel del administrador de fincas en la gestión del parque inmobiliario balear y los retos normativos de la propiedad horizontal.

Hubo un momento para reconocer la labor de quienes cuidan cada día la convivencia y el buen estado de las comunidades de vecinos.

La velada se cerró con un brindis conjunto, entre risas y la promesa de repetir el año que viene.

Museu de Pollença

El Museu de Pollença se llenó para inaugurar la exposición En busca de Bocchoris, 4000 años de arqueología en Pollença.

Más tarde el arqueólogo e historiador Joel Bellviure ofreció la conferencia Arqueología en Bocchoris, ¿nuevos secretos descubiertos?, donde repasó los hallazgos recientes del yacimiento, situado en la possessió de Bóquer, y subrayó su valor como uno de los enclaves patrimoniales más importantes de Balears.

Bellviure adelantó que este año se pondrá en marcha una investigación arqueológica con universidades inglesas y alemanas, un trabajo que podría cambiar la forma en que los pollencins entienden su historia.

La muestra reunió fragmentos de cerámica y restos de joyas hallados en la zona, y estuvo organizada por los Rotarios de Pollença con la colaboración del obispo de Mallorca, Can Vivot y el Museo de Mallorca.

Virgen del Carmen

La Base Naval de Sóller vivió este año su propia cita con la Virgen del Carmen, la patrona que la Armada honra en toda España a bordo de sus buques, bases y arsenales.

Marinos, pescadores y gente de mar compartieron en el Port la misma devoción que profesan desde generaciones a la Estrella de los Mares.

Cerca de 150 personas acudieron a los actos, recibidas por el jefe de la Base, Carlos Arévalo.

Como cada año, la procesión marinera bordeó la bahía siguiendo la costa. Muchos vecinos se sumaron a autoridades e invitados en una cita muy querida en el Port.

También les acompañaron representantes de la sociedad civil y mandos de los tres ejércitos. La imagen navegó en una barca rodeada de embarcaciones de pescadores engalanadas. Una tradición que cada verano reúne a todos los vecinos en el Port.

Studio Gallery

Jaume Queralt cuelga en Studio Gallery Mallorca el resultado de más de cincuenta años frente al lienzo.

El pintor, nacido en Tarragona, no se ha quedado con una sola manera de trabajar. Óleo, pastel, collage, acuarela, barro, terracota, bronce, litografía, dibujo, grafito, grabado, todo ha pasado por sus manos.

Ahí se reconoce enseguida su mano figurativa e impresionista, con un manejo del color y la luz que pocos sostienen durante casi cien exposiciones.

Su obra ha viajado y se ha quedado en colecciones de Estados Unidos, Suiza, China, Japón, Francia y México, con premios nacionales e internacionales que respaldan ese recorrido.

Cada cuadro nace de sus propias inquietudes. Por eso su pintura incomoda a veces, y empuja al que mira hacia dentro. Sin duda una visita obligada.

DO Oli de Mallorca

Ana Sáenz se plantó en Biznaga Atelier con delantal, humor y una coctelera dispuesta a darle emoción a uno de los productos más valorados de la isla. La bar manager del Hotel Pleta de Mar, premiada en el Lady Amarena y nombrada Joven Promesa balear, presentó Alè de figa para la DO Oli de Mallorca.

Higos, hinojo marino, limón, ginebra local y un AOVE arbequina se juntan en un trago largo con mucho sabor a isla.

Los asistentes se remangaron la camisa, cogieron la coctelera y acabaron brindando con su propia versión, entre risas y algún despiste con las medidas.

Quien se quedó con ganas de repetir puede probarlo estos días en el Hotel Pleta de Mar de Canyamel.

En todo esto ayudó, y mucho, la Asociación de Bartenders de Illes Balears, con el apoyo de los Fondos Feader, la Conselleria d’Agricultura y la Unión Europea. Ya sabéis todos a probarlo a Canyamel.

Concierto en es Capdellà

La iglesia de es Capdellà cambió los rezos por la música durante un concierto benéfico que llenó los bancos hasta arriba.

Ni el calor apretado del verano quitó las ganas a más de ciento cincuenta personas, abanico en mano, dispuestas a pasar la tarde entre notas musicales.

Álvaro Chaves, ganador del concurso La La La de IB3, y Elena Catalán pusieron voz a un repertorio que muchos degustaron con alegría por primera vez dentro de este templo pequeño y desconocido para gran parte del público.

Entre los asistentes, el director y presentador Toni Rigo con parte del equipo del programa Cinc Dies de IB3 televisión.

Detrás de la organización estaba el actor Joan Carles Bestard, que llevó los hilos de la tarde sin que hubiera nada dejado a la improvisación, salvo el último bis que va a petición del público.

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Al final, se cumplió el objetivo. Una recaudación que llegó a los 1500 euros, y que servirá para continuar con las obras que necesita el templo.