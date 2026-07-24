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Última hora de los incendios en España, en directo | Desalojadas 11.500 personas por los graves incendios que afectan a Madrid y Ávila

Sánchez preside una reunión del Comité Estatal de Emergencias para evaluar los incendios

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes

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Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes. / Gabri Solera - Europa Press / Europa Press

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José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside este viernes una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), para evaluar la situación de los incendios forestales que afectan a las comunidades de Madrid y Castilla y León.

El Gobierno declaró la emergencia de interés nacional en el territorio de la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila (Castilla y León) por la evolución de los incendios forestales declarados en Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Madrid) y Burgohondo (Ávila).

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Como consecuencia de esta declaración, Marlaska ha asumido la dirección y coordinación de las actuaciones necesarias frente a los incendios y la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales que deban emplearse en esas dos comunidades.

Fuente: El Periódico

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