Consulta aquí el mapa de incendios que asolan España en tiempo real

España atraviesa uno de los episodios de incendios forestales más graves del verano. Las altas temperaturas, la sequedad acumulada en el terreno y las fuertes rachas de viento están dificultando las tareas de extinción y favoreciendo que algunos focos avancen rápidamente hacia zonas habitadas.

Miles de profesionales trabajan sobre el terreno para contener las llamas, proteger a los vecinos y evitar nuevas evacuaciones. La situación cambia constantemente, por lo que este mapa de incendios en tiempo real permite consultar los focos detectados en Madrid y en otras provincias afectadas, como Ávila, Toledo, Zamora, Guadalajara, Segovia o León.

Según los últimos datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, la superficie afectada en España supera ya las 120.000 hectáreas en lo que va de 2026. La cifra prácticamente se ha duplicado en dos semanas debido a la sucesión de grandes incendios registrada durante el mes de julio.

Incendios en Madrid: consulta los focos activos en tiempo real Amplía el mapa y desplázate hasta la Comunidad de Madrid para comprobar los focos detectados y las capas de información disponibles. Las detecciones del mapa no sustituyen los avisos oficiales. En caso de emergencia, sigue las indicaciones del 112 y Protección Civil. Fuente: IncendiosEspaña.es

Madrid, en el centro de la emergencia

La mayor preocupación se concentra en el suroeste de la Comunidad de Madrid, donde la coincidencia de varios incendios ha obligado a desalojar a más de 10.000 personas en municipios como Villa del Prado, Aldea del Fresno, San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa.

El Gobierno declaró durante la noche del jueves la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila. La decisión aparece recogida en una orden publicada este viernes, 24 de julio de 2026, en el Boletín Oficial del Estado y afecta a los incendios de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Burgohondo.

La declaración se produjo después de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, solicitara activar la Situación Operativa 3 ante la simultaneidad de los fuegos y la dificultad para contenerlos. El Ministerio del Interior asumió la coordinación de la emergencia y situó a la Unidad Militar de Emergencias al frente de la dirección operativa.

Los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid

Uno de los primeros focos se originó el miércoles en Almorox, en la provincia de Toledo, y terminó extendiéndose hacia territorio madrileño. El fuego afectó a unas 890 hectáreas, alrededor de 600 de ellas dentro de la Comunidad de Madrid, antes de descender al nivel 0.

Villa del Prado fue uno de los municipios más afectados por este incendio. El avance de las llamas obligó a desalojar urbanizaciones y provocó importantes daños en varias viviendas situadas a ambos lados del límite entre Madrid y Castilla-La Mancha.

Cuando la evolución de este primer fuego comenzaba a mejorar, un nuevo incendio declarado en Villa del Prado volvió a complicar la situación. La proximidad de las llamas y la peligrosidad del humo llevaron a Emergencias 112 a enviar un mensaje ES-Alert y a ordenar la evacuación de Aldea del Fresno hacia Villamanta.

Castilla y León tiene numerosos fuegos activos

Castilla y León continúa siendo una de las comunidades más afectadas. Además del incendio de Burgohondo, los dispositivos de extinción mantienen la vigilancia sobre los fuegos declarados en Segovia, Zamora y León.

En Brieva, Segovia, el incendio ha quemado unas 3.000 hectáreas, aunque su evolución ha permitido rebajar su nivel de gravedad y autorizar el regreso de parte de los vecinos desalojados.

También ha mejorado el incendio de Rábano de Aliste, en Zamora, que ha descendido al nivel 0 después de desaparecer el riesgo inmediato para la población. El confinamiento ha sido levantado, pero los medios continúan trabajando dentro del perímetro para evitar reactivaciones.

En León, los equipos mantienen las tareas de vigilancia y control tras las evacuaciones preventivas realizadas en el entorno de Castropodame, Turienzo Castañero y San Pedro Castañero.

Guadalajara vigila La Mierla

En Castilla-La Mancha sigue preocupando el incendio de La Mierla, en Guadalajara, que ha afectado a alrededor de 32.000 hectáreas y se ha convertido en uno de los mayores fuegos registrados en España durante los últimos años.

Su evolución es más favorable y ha entrado en fase de estabilización, aunque continúa activo y bajo una intensa vigilancia para evitar reproducciones. El fuego llegó a obligar al desalojo de decenas de municipios de la Sierra Norte de Guadalajara.

También en Guadalajara, el incendio de Selas ha evolucionado favorablemente y ha permitido el regreso de los vecinos evacuados, aunque los equipos de extinción siguen asegurando el perímetro.

Fuente: El Periódico de España