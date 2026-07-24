Majorica abre su nueva tienda insignia en Palma

La firma de joyería Majorica acaba de abrir su nueva tienda en Palma, en la avenida Jaume III, un espacio que marcará la línea a seguir por la empresa en el proceso de renovación que está llevando a cabo y que también se reflejará en nuevos diseños de joyas.

El interior de la tienda que marcará la renovación de otros puntos de venta. / @Majorica

La de Jaume III será su “tienda insignia”, un espacio que contiene la esencia de Mallorca, la artesanía de sus perlas y que, además, abre el camino de la marca “a futuros espacios internacionales, consolidando una imagen reconocible, coherente y profundamente conectada con su lugar de origen”, destaca Majorica en un comunicado. La inauguración oficial será el próximo 29 de julio.

La nueva tienda está “inspirada en la arquitectura tradicional mallorquina y en la singular luz mediterránea, la nueva tienda propone una atmósfera cálida, sensorial y atemporal. La utilización de morteros de cal, madera, textiles naturales y una cuidada iluminación construye un entorno etéreo que pone en valor el origen de la marca y el carácter orgánico de sus perlas”, indica la firma perlera con más de 130 años de antigüedad.

Collar de la firma perlera. / @Majorica

La tienda, en la que ya luce el nuevo logo de Majorica, ha sido diseñada por el estudio arquitectónico Marcos Catalán & Marta García Orte y en ella ha colaborado Huguet Mallorca, con la que se ha desarrollado un revestimiento exclusivo que “refuerza el compromiso de Majorica con la artesanía, el oficio y la producción local, valores que la marca reivindica en esta nueva etapa”. Además, este espacio exhibe otras referencias a la arquitectura mediterránea, como las tradicionales persianas mallorquinas.