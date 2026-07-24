Fuego
El Gobierno pide ayuda a la Unión Europea ante los incendios forestales en España
A solicitud de la Unidad Militar de Emergencias (UME), se ha activado el mecanismo europeo de respuesta, requiriendo al menos cuatro medios aéreos de extinción de ala fija
EFE
El Gobierno español solicitó este viernes la ayuda de la Unión Europea ante los incendios forestales que está sufriendo España y que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha calificado como dramáticos.
Ha sido a solicitud de la Unidad Militar de Emergencias (UME), por lo que se ha activado el mecanismo europeo de respuesta, requiriendo al menos cuatro medios aéreos de extinción de ala fija.
España tiene actualmente cuatro grandes incendios en el centro de la Península, que han obligado a evacuar a 11.500 personas y a declarar la emergencia nacional en la Comunidad de Madrid y la provincia vecina de Ávila.
"Estamos viviendo una situación dramática, no solo en distintas provincias españolas sino también en comarcas de países vecinos. Los incendios forestales están arrasando miles de hectáreas y afectando a diversas poblaciones", dijo Sánchez en un mensaje en X en el que llamó a la precaución y a evitar riesgos
Fuente: El Periódico
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