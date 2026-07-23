La CNMC multa a los youtubers Ibai Llanos, Jordi Wild y Nachter

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha comunicado este jueves las sanciones a los 'influencers' Ibai Llanos, Jordi Wild y Nachter con multas que van de los 700 euros a casi los 1.800 por irregularidades en su actividad comercial en redes sociales.

Según la CNMC, estas sanciones se han impuesto por no identificar claramente comunicaciones comerciales; no tomar medidas adecuadas en la protección de menores, y difundir publicidad de medicamentos sin respetar los requisitos específicos.

En el caso de Llanos, la institución ha considerado acreditado que no señalaba el carácter de publicidad que tenía una marca de bebida que aparecía en varios vídeos de X, vinculados al evento de boxeo 'La Velada' que organiza el 'influencer'. La multa por esta infracción ha sido de 710 euros, reducida a 568 euros por pago anticipado, según indica el comunicado de la CNMC.

Por otro lado, la CNMC ha analizado los contenidos difundidos en YouTube en los canales de Jordi Wild, 'El Rincón de Giorgio' y 'dwt_fighting', relacionados al evento 'Dogfight Wild Tournament'. En este sentido, considera que "determinados contenidos de combates de contacto extremo debían haber contado con una calificación y advertencias adecuadas". También, cree que se tendrían que haber activado los mecanismos disponibles en la plataforma para restringir el acceso de menores. Esta falta de calificación según el organismo supervisor puede limitar la eficacia de los sistemas de control parental. Wild ha sido amonestado con una de multa de 1.543 euros, reducida a 1.241 euros por pago anticipado.

En el expediente relativo a Nachter, la CNMC considera acreditada la difusión de comunicaciones comerciales relacionadas con "antigripales" en sus cuentas de Instagram y Facebook, sin respetar los requisitos previstos para la publicidad de medicamentos. La CNMC recuerda que este tipo de comunicaciones comerciales están sometidas a reglas específicas y deben marcar su carácter publicitario claramente, para que se identifique el producto y se incluya información esencial para un uso correcto, entre otros requisitos. La multa ha sido de 1.779 euros, pero se ha reducido a 1.067 euros tras el reconocimiento de responsabilidad y pago anticipado.

En junio, la CNMC también hizo requirimientos a cinco influencers (Sofía Suescun, Tamara Gorro, Peldanyos, Samy Spain y Lola Lolita) por no identificar de forma correcta contenidos publicitarios difundidos en redes sociales.