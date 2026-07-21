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Gastronomía

Desplumados, la foodtruck que reivindica el pollo frito en las hamburguesas

En un sector dominado por las carnes de ternera maduradas, surge esta camioneta vinculada a Mariola's Bakery con una creación 'clásica pero evolucionada'

Mariola Cruz y Jordi Mas en el local Mariola's Bakery

Mariola Cruz y Jordi Mas en el local Mariola's Bakery

Ana B. Muñoz

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Toni Dunne

Palma

El foodtruck Desplumados ha logrado hacerse un hueco en el sector de las hamburguesas con una propuesta innovadora que reivindica el pollo frito por encima de las burgers con carnes de ternera maduradas.

Detrás del proyecto está Mariola's Bakery, local ubicado en Palma donde Mariola Cruz se ocupa de la repostería y donde nació la idea de esta hamburguesa de la mano de Jordi Mas, cocinero responsable de darle forma a la receta ganadora.

Mariola Cruz y Jordi Mas con la camiseta de Desplumados

Mariola Cruz y Jordi Mas con la camiseta de Desplumados / Ana Belén Muñoz Martín

El pollo frito, seña de identidad del negocio desde sus inicios, fue precisamente el punto de partida de la hamburguesa. "Siempre hemos hecho pollo frito y a raíz de ahí surgió la idea de hacer la hamburguesa", explican desde el equipo. El pasado mes de junio, lograron alzarse con la victoria en el Burger Fest de Son Fusteret y Cruz destaca el significado de la victoria: "Cuando el jurado dijo nuestro nombre no pude evitar contener las lágrimas".

Sobre la elaboración, el equipo defiende un producto "casero y con mucha jugosidad". La hamburguesa incorpora además una mermelada casera de bacon y una salsa que se ha convertido en el gran misterio de la receta. Preguntada por el secreto, Cruz bromea: "No te puedo decir el secreto porque tendría que matarte".

La hamburguesa de pollo frito de Desplumados

La hamburguesa de pollo frito de Desplumados / Desplumados

Una cocina clásica pero evolucionada

Preguntados por las propuestas más excéntricas que suelen verse en este tipo de competiciones, o las que proponen locales como La Mafia Burger entre otros, Cruz se muestra abierta: "Me parecen divertidas. A ti te dicen que el pan de la hamburguesa va a ser un dónut y dices que es una asquerosidad, pero luego está buenísimo". Eso sí, matiza que el resultado depende de la ejecución: "Al final depende de la calidad del cocinero, y es verdad que se puede ir un poco de las manos".

El equipo de Desplumados en su foodtruck

El equipo de Desplumados en su foodtruck / Desplumados

Jordi Mas, por su parte, tiene claro dónde está el límite de sus propias creaciones. "Nunca pondremos lotus a una hamburguesa", asegura entre risas, y define la filosofía de su cocina como "clásica pero evolucionada".

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De cara al futuro, el equipo ya baraja nuevas ideas que combinen su estilo con productos típicos de la gastronomía local. Entre ellas, destaca la posibilidad de incorporar fuet a alguna de sus hamburguesas. "Nadie hace nada con fuet y es algo que le gusta a todo el mundo", apuntan. También suena con fuerza una mermelada de sobrasada como posible acompañamiento en próximas recetas.

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